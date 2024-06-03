Фирма, разозлившая мэра Екатеринбурга из-за сквера в центре города, ответила на претензии

Юридическая компания «ЮК Барристер» опровергла информацию о подготовке к строительству в сквере, который находится в центре Екатеринбурга на улице Луначарского, 173А — возле Дома Малахова. В компании сказали URA.RU, что забор в сквере появился для того, чтобы там не ставили машины и сбрасывали мусор.
«Когда „ЮК Барристер“ перешли права аренды (летом 2023-го — прим. ред.), земельный участок находился в „плачевном состоянии“. На самом участке была организована „самовольная“ парковка автотранспорта, зеленые и древесные насаждения были сгнившими, имели большой наклон и усыхание вершины. На участке фактически была организована свалка мусора. Собственно, поскольку в силу п. 2.2. договора аренды, мы как арендаторы обязаны, эффективно использовать земельный участок <...> не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке», — говорится в официальном заявлении.
Из него также следует, что 14 декабря 2023 года компания получила от администрации разрешение на спиливание гнилых деревьев. Кроме того, в апреле 2024 года после таяния снега «ЮК Барристер» провел в сквере на улице Луначарского, 173А субботник.
«Забор был установлен для того, чтобы данный земельный участок не использовался как самовольная парковка и стоянка автомобильного транспорта, а также не захламлялся различным бытовым мусором», — добавил представитель «ЮК Барристер» Дмитрий Дубовик.
Забор в сквере появился днем 1 июня. В мэрии, запретившей ранее стройку и отстоявшей это решение в суде, готовят обращение в прокуратуру, мэр Алексей Орлов по-настоящему возмущен.
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