Владелец «Жизньмарта» намерен судиться с поставщиком зараженной еды

Основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко после массового отравления покупателей в Екатеринбурге собирается подать в суд на владелицу фабрик, где работали зараженные сотрудники — ИП Луизу Гумарову. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале.
«Подчеркну, что сальмонелла была обнаружена в анализах сотрудников только двух фабрик одного владельца, одна из них ИП Гумарова Л.Ф. С этим поставщиком и всеми его юрлицами мы разорвали все отношения еще в первый день расследования и на следующей неделе будем готовить иск в суд за нарушение условий договора», — написал Зайченко.
По его словам, после массового отравления сеть ужесточила регламент работы с партнерами. «Разработали новые чек-листы для работы с поставщиками и совместно внедряем их в бизнес-процессы», — отметил владелец франшизы.
О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца.
Кроме того, Роспотребнадзор закрыл как минимум четыре фабрики, которые поставляли продукты в магазины сети. Санврачи продолжают проверки других предприятий, работавших с сетью. Причем часть из них уже отказались от сотрудничества. Полная информация о случившимся — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!