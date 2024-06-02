02 июня 2024

Владелец «Жизньмарта» намерен судиться с поставщиком зараженной еды

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Зайченко ужесточил регламент работы с поставщиками
Зайченко ужесточил регламент работы с поставщиками Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко после массового отравления покупателей в Екатеринбурге собирается подать в суд на владелицу фабрик, где работали зараженные сотрудники — ИП Луизу Гумарову. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале.

«Подчеркну, что сальмонелла была обнаружена в анализах сотрудников только двух фабрик одного владельца, одна из них ИП Гумарова Л.Ф. С этим поставщиком и всеми его юрлицами мы разорвали все отношения еще в первый день расследования и на следующей неделе будем готовить иск в суд за нарушение условий договора», — написал Зайченко.

По его словам, после массового отравления сеть ужесточила регламент работы с партнерами. «Разработали новые чек-листы для работы с поставщиками и совместно внедряем их в бизнес-процессы», — отметил владелец франшизы.

О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца.

Кроме того, Роспотребнадзор закрыл как минимум четыре фабрики, которые поставляли продукты в магазины сети. Санврачи продолжают проверки других предприятий, работавших с сетью. Причем часть из них уже отказались от сотрудничества. Полная информация о случившимся — в отдельном сюжете URA.RU.

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Основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко после массового отравления покупателей в Екатеринбурге собирается подать в суд на владелицу фабрик, где работали зараженные сотрудники — ИП Луизу Гумарову. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале. «Подчеркну, что сальмонелла была обнаружена в анализах сотрудников только двух фабрик одного владельца, одна из них ИП Гумарова Л.Ф. С этим поставщиком и всеми его юрлицами мы разорвали все отношения еще в первый день расследования и на следующей неделе будем готовить иск в суд за нарушение условий договора», — написал Зайченко. По его словам, после массового отравления сеть ужесточила регламент работы с партнерами. «Разработали новые чек-листы для работы с поставщиками и совместно внедряем их в бизнес-процессы», — отметил владелец франшизы. О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Кроме того, Роспотребнадзор закрыл как минимум четыре фабрики, которые поставляли продукты в магазины сети. Санврачи продолжают проверки других предприятий, работавших с сетью. Причем часть из них уже отказались от сотрудничества. Полная информация о случившимся — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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