Что происходит на фабрике, где готовили зараженную еду для «Жизньмарта». Фото, видео

Фабрику в Березовском, где готовили зараженную еду для «Жизньмарта», опечатали
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика не работает с 23 мая
Фабрика не работает с 23 мая Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Фабрика ИП Луизы Гумаровой в Березовском (Свердловская область), где готовили зараженную еду для «Жизньмарта», перестала работать с 23 мая, но Роспотребнадзор требует ее закрыть минимум на 30 дней. Технолог предприятия Роман Родин вместе со специалистами отправился на объект, чтобы доказать устранение проблем, передает корреспондент URA.RU.

«У санврачей главная претензия была в том, что у нас не было журнала, в котором фиксируется показатели температуры камеры готовой продукции», — сказал Родин. Он отметил, что фабрика закупает продукцию у поставщиков со всеми сопроводительными документациями, но это никак не может обезопасить ее, так как в продукции все равно может содержаться сальмонелла. «Мы как производители с помощью оборудования избегаем попадания живой сальмонеллы в готовое блюдо», — уверяет специалист.

По его словам, сальмонеллез в куриной коже и мясе является стандартным явлением. «По общению с коллегами, 80% сырья приходит с сальмонеллой», — пояснил технолог, подчеркивая, что в настоящее время сотрудники предприятия уже прошли повторные медицинские тесты и не обнаружили вируса.

В настоящее время в Березовском проходит суд, где Роспотребнадзор требует закрыть производство минимум на 30 дней. РПН утверждает, что сотрудники фабрики были заражены еще до массового отравления екатеринбуржцев едой из магазина.

Продукция «Жизньмарта» уже прошла все необходимые проверки Роспотребнадзора после массового отравления екатеринбуржцев. Часть фабрик отказалась работать с сетью из-за угрозы попасть под проверки. Франшиза начала собственное расследование и пообещала выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане принялись облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец франшизы Иван Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердил РПН. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Фабрика ИП Луизы Гумаровой в Березовском (Свердловская область), где готовили зараженную еду для «Жизньмарта», перестала работать с 23 мая, но Роспотребнадзор требует ее закрыть минимум на 30 дней. Технолог предприятия Роман Родин вместе со специалистами отправился на объект, чтобы доказать устранение проблем, передает корреспондент URA.RU. «У санврачей главная претензия была в том, что у нас не было журнала, в котором фиксируется показатели температуры камеры готовой продукции», — сказал Родин. Он отметил, что фабрика закупает продукцию у поставщиков со всеми сопроводительными документациями, но это никак не может обезопасить ее, так как в продукции все равно может содержаться сальмонелла. «Мы как производители с помощью оборудования избегаем попадания живой сальмонеллы в готовое блюдо», — уверяет специалист. По его словам, сальмонеллез в куриной коже и мясе является стандартным явлением. «По общению с коллегами, 80% сырья приходит с сальмонеллой», — пояснил технолог, подчеркивая, что в настоящее время сотрудники предприятия уже прошли повторные медицинские тесты и не обнаружили вируса. В настоящее время в Березовском проходит суд, где Роспотребнадзор требует закрыть производство минимум на 30 дней. РПН утверждает, что сотрудники фабрики были заражены еще до массового отравления екатеринбуржцев едой из магазина. Продукция «Жизньмарта» уже прошла все необходимые проверки Роспотребнадзора после массового отравления екатеринбуржцев. Часть фабрик отказалась работать с сетью из-за угрозы попасть под проверки. Франшиза начала собственное расследование и пообещала выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане принялись облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец франшизы Иван Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердил РПН. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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