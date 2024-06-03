Силы РФ отбили попытку ВСУ высадиться на левый берег в районе Днепра

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ВС РФ отбили попытку украинской армии высадиться на берег Днепра, заявил Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в Херсонской области не позволила ВСУ высадиться на левый берег Днепра, по военным Украины был открыт массированный огонь. В результате этого основная часть «десанта» была уничтожена на подходах к берегу и на береге, а остальных сбросили в реку. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть „десанта“ уничтожена на воде», — передает Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что остальные военные были сброшены в реку.

Также губернатор региона отметил, что опыт ВСУ в селе Крынки ничему их не научил. Они продолжают рейды через Днепр, заведомо зная, что умрут при их выполнении.

Ранее Сальдо сообщил, что в Крынках на левом берегу Днепра были найдены подвалы, усыпанные телами военных ВСУ. Он назвал их «морскими пехотинцами». Владимир Сальдо также отметил, что село Крынки надежно защищено от армии Украины.

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Российская армия в Херсонской области не позволила ВСУ высадиться на левый берег Днепра, по военным Украины был открыт массированный огонь. В результате этого основная часть «десанта» была уничтожена на подходах к берегу и на береге, а остальных сбросили в реку. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть „десанта“ уничтожена на воде», — передает Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что остальные военные были сброшены в реку. Также губернатор региона отметил, что опыт ВСУ в селе Крынки ничему их не научил. Они продолжают рейды через Днепр, заведомо зная, что умрут при их выполнении. Ранее Сальдо сообщил, что в Крынках на левом берегу Днепра были найдены подвалы, усыпанные телами военных ВСУ. Он назвал их «морскими пехотинцами». Владимир Сальдо также отметил, что село Крынки надежно защищено от армии Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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