Силы РФ отбили попытку ВСУ высадиться на левый берег в районе Днепра

03 июня 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ отбили попытку украинской армии высадиться на берег Днепра, заявил Сальдо Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия в Херсонской области не позволила ВСУ высадиться на левый берег Днепра, по военным Украины был открыт массированный огонь. В результате этого основная часть «десанта» была уничтожена на подходах к берегу и на береге, а остальных сбросили в реку. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть „десанта“ уничтожена на воде», — передает Сальдо в своем telegram-канале . Он добавил, что остальные военные были сброшены в реку. Также губернатор региона отметил, что опыт ВСУ в селе Крынки ничему их не научил. Они продолжают рейды через Днепр, заведомо зная, что умрут при их выполнении. Ранее Сальдо сообщил, что в Крынках на левом берегу Днепра были найдены подвалы, усыпанные телами военных ВСУ. Он назвал их «морскими пехотинцами». Владимир Сальдо также отметил, что село Крынки надежно защищено от армии Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия в Херсонской области не позволила ВСУ высадиться на левый берег Днепра, по военным Украины был открыт массированный огонь. В результате этого основная часть «десанта» была уничтожена на подходах к берегу и на береге, а остальных сбросили в реку. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть „десанта“ уничтожена на воде», — передает Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что остальные военные были сброшены в реку. Также губернатор региона отметил, что опыт ВСУ в селе Крынки ничему их не научил. Они продолжают рейды через Днепр, заведомо зная, что умрут при их выполнении. Ранее Сальдо сообщил, что в Крынках на левом берегу Днепра были найдены подвалы, усыпанные телами военных ВСУ. Он назвал их «морскими пехотинцами». Владимир Сальдо также отметил, что село Крынки надежно защищено от армии Украины.