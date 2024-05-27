27 мая 2024

Сальдо сообщил о страшных находках в селе Крынки

Сальдо: в селе Крынки нашли подвалы, заваленные телами ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Сальдо заявил, что село Крынки зачищено от украинских боевиков
Владимир Сальдо заявил, что село Крынки зачищено от украинских боевиков Фото:

В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают находить ужасные вещи — подвалы, наполненные телами украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых „морских пехотинцев“», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, в Крынках они присутствуют «только в таком виде». Также он добавил, что село защищено от ВСУ.

В марте депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил о похищении мужчин призывного возраста сотрудниками украинских военкоматов в Одессе и Николаеве. По его словам, этих мужчин отправляют в село Крынки.

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В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают находить ужасные вещи — подвалы, наполненные телами украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых „морских пехотинцев“», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, в Крынках они присутствуют «только в таком виде». Также он добавил, что село защищено от ВСУ. В марте депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил о похищении мужчин призывного возраста сотрудниками украинских военкоматов в Одессе и Николаеве. По его словам, этих мужчин отправляют в село Крынки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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