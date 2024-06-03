Соратник Геры ЖБИ помог екатеринбургским подросткам осуществить мечту. Фото

Бизнесмен Дисков организовал детям из центра «Отрада» поездку на матч «Урала»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, шмель
Ребята из «Отрады» сами занимаются футболом и болеют за ф/к «Урал» (архивное фото) Фото:

Воспитанники центра помощи «Отрада» 10 дней провели в Москве, побывали на матче любимой футбольной команды «Урал» и познакомились с достопримечательностями столицы. Поездку ребятам организовал благотворительный фонд «Ника» и авторитетный бизнесмен Александр Дисков, известный под прозвищем Фартовый. Подробности URA.RU рассказали в социальном учреждении.

«В „Отраде“ есть своя футбольная команда, играют не только парни, но и девушки. В мае они осуществили свою мечту: съездили в Москву, побывали на матче „Урал“ — „ЦСКА“, заглянули на противостояние „Родина“ — „Нефтехимик“, посетили Красную площадь, прокатились на речном трамвае, погуляли в парках Зарядье и Сокольники и увидели огромный аквариум», — объяснили в центре.

Организаторы уверили, что, несмотря на проигрыш «Урала» (2:0), ребята не перестали меньше любить команду, игроки которой являются их спортивными наставниками. Педагоги отметили, что в поездке подростки сдружились и стали более самостоятельными. Они выразили благодарность фонду «Ника» и бизнесмену Дискову — он оплатил перелет, трансфер и питание детей.

Имя Дискова, более известного по прозвищу Фартовый, прогремело полгода назад, когда мужчина был задержан в Кольцово по делу о стрельбе. Его поместили под стражу, но спустя время выпустили под домашний арест.

Бизнесмена называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после его смерти Фартовый подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков свою связь с криминальным миром отрицает.

Многие ребята давно мечтали побывать в Москве
Многие ребята давно мечтали побывать в Москве
Фото:
В поездке парни сдружились и повзрослели
В поездке парни сдружились и повзрослели
Фото:
Парни и девушки прилетели в столицу болеть за родную команду
Парни и девушки прилетели в столицу болеть за родную команду
Фото:
Проигрыш их огорчил, но любовь к ф/к «Урал» меньше не стала
Проигрыш их огорчил, но любовь к ф/к «Урал» меньше не стала
Фото:
Воспитанники центра и сами занимаются футболом
Воспитанники центра и сами занимаются футболом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воспитанники центра помощи «Отрада» 10 дней провели в Москве, побывали на матче любимой футбольной команды «Урал» и познакомились с достопримечательностями столицы. Поездку ребятам организовал благотворительный фонд «Ника» и авторитетный бизнесмен Александр Дисков, известный под прозвищем Фартовый. Подробности URA.RU рассказали в социальном учреждении. «В „Отраде“ есть своя футбольная команда, играют не только парни, но и девушки. В мае они осуществили свою мечту: съездили в Москву, побывали на матче „Урал“ — „ЦСКА“, заглянули на противостояние „Родина“ — „Нефтехимик“, посетили Красную площадь, прокатились на речном трамвае, погуляли в парках Зарядье и Сокольники и увидели огромный аквариум», — объяснили в центре. Организаторы уверили, что, несмотря на проигрыш «Урала» (2:0), ребята не перестали меньше любить команду, игроки которой являются их спортивными наставниками. Педагоги отметили, что в поездке подростки сдружились и стали более самостоятельными. Они выразили благодарность фонду «Ника» и бизнесмену Дискову — он оплатил перелет, трансфер и питание детей. Имя Дискова, более известного по прозвищу Фартовый, прогремело полгода назад, когда мужчина был задержан в Кольцово по делу о стрельбе. Его поместили под стражу, но спустя время выпустили под домашний арест. Бизнесмена называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после его смерти Фартовый подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков свою связь с криминальным миром отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...