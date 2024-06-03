Бизнесмен Дисков организовал детям из центра «Отрада» поездку на матч «Урала»

Ребята из «Отрады» сами занимаются футболом и болеют за ф/к «Урал» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Воспитанники центра помощи «Отрада» 10 дней провели в Москве, побывали на матче любимой футбольной команды «Урал» и познакомились с достопримечательностями столицы. Поездку ребятам организовал благотворительный фонд «Ника» и авторитетный бизнесмен Александр Дисков, известный под прозвищем Фартовый. Подробности URA.RU рассказали в социальном учреждении.

«В „Отраде“ есть своя футбольная команда, играют не только парни, но и девушки. В мае они осуществили свою мечту: съездили в Москву, побывали на матче „Урал“ — „ЦСКА“, заглянули на противостояние „Родина“ — „Нефтехимик“, посетили Красную площадь, прокатились на речном трамвае, погуляли в парках Зарядье и Сокольники и увидели огромный аквариум», — объяснили в центре.

Организаторы уверили, что, несмотря на проигрыш «Урала» (2:0), ребята не перестали меньше любить команду, игроки которой являются их спортивными наставниками. Педагоги отметили, что в поездке подростки сдружились и стали более самостоятельными. Они выразили благодарность фонду «Ника» и бизнесмену Дискову — он оплатил перелет, трансфер и питание детей.

Имя Дискова, более известного по прозвищу Фартовый, прогремело полгода назад, когда мужчина был задержан в Кольцово по делу о стрельбе. Его поместили под стражу, но спустя время выпустили под домашний арест.

Бизнесмена называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после его смерти Фартовый подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков свою связь с криминальным миром отрицает.

Многие ребята давно мечтали побывать в Москве Фото: предоставлено социальным центром помощи «Отрада»

В поездке парни сдружились и повзрослели Фото: предоставлено социальным центром помощи «Отрада»

Парни и девушки прилетели в столицу болеть за родную команду Фото: предоставлено социальным центром помощи «Отрада»

Проигрыш их огорчил, но любовь к ф/к «Урал» меньше не стала Фото: предоставлено социальным центром помощи «Отрада»

Воспитанники центра и сами занимаются футболом Фото: предоставлено социальным центром помощи «Отрада»