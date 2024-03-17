Налоговая банкротит нефтесервис из ХМАО, директора которого судили за взятку

18 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Налоговая через суд взыскивает с нефтесервиса из Нижневартовска миллиард рублей долгов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Налоговая служба подала иск в арбитражный суд ХМАО на компанию «Нефтесервис» из Нижневартовска ХМАО, чтобы признать предприятие банкротом. Ведомство требует взыскать с него более миллиарда рублей долга. «Межрайонная инспекция ФНС по ХМАО обратилась в арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Нефтесервис“, введении процедуры банкротства, утверждении арбитражного управляющего. Включить в реестр требований кредиторов задолженность — 1 303 161 657,32 рублей», — указано в документах арбитражного суда ХМАО. Заявление налоговой принято, но разбирательство по делу отложили. Суд дал сторонам время, чтобы предоставить доказательства и разъяснения. Директор «Нефтесервиса» Екатерина Симакова в прошлом году была приговорена, по данным Нижневартовского городского суда, к условному сроку и штрафу в 18 миллионов за взятку должностному лицу. Счета предприятия арестованы с декабря 2023 года. Агентство направило в компанию «Нефтесервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в суд направлено дело директора нефтяной компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой из Нижневартовска. Позже правоохранительные органы завели на женщину еще два уголовных дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговая служба подала иск в арбитражный суд ХМАО на компанию «Нефтесервис» из Нижневартовска ХМАО, чтобы признать предприятие банкротом. Ведомство требует взыскать с него более миллиарда рублей долга. «Межрайонная инспекция ФНС по ХМАО обратилась в арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Нефтесервис“, введении процедуры банкротства, утверждении арбитражного управляющего. Включить в реестр требований кредиторов задолженность — 1 303 161 657,32 рублей», — указано в документах арбитражного суда ХМАО. Заявление налоговой принято, но разбирательство по делу отложили. Суд дал сторонам время, чтобы предоставить доказательства и разъяснения. Директор «Нефтесервиса» Екатерина Симакова в прошлом году была приговорена, по данным Нижневартовского городского суда, к условному сроку и штрафу в 18 миллионов за взятку должностному лицу. Счета предприятия арестованы с декабря 2023 года. Агентство направило в компанию «Нефтесервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в суд направлено дело директора нефтяной компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой из Нижневартовска. Позже правоохранительные органы завели на женщину еще два уголовных дела.