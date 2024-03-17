17 марта 2024

Налоговая банкротит нефтесервис из ХМАО, директора которого судили за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, фнс, федеральная налоговая служба, вывеска
Налоговая через суд взыскивает с нефтесервиса из Нижневартовска миллиард рублей долгов Фото:

Налоговая служба подала иск в арбитражный суд ХМАО на компанию «Нефтесервис» из Нижневартовска ХМАО, чтобы признать предприятие банкротом. Ведомство требует взыскать с него более миллиарда рублей долга.

«Межрайонная инспекция ФНС по ХМАО обратилась в арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Нефтесервис“, введении процедуры банкротства, утверждении арбитражного управляющего. Включить в реестр требований кредиторов задолженность — 1 303 161 657,32 рублей», — указано в документах арбитражного суда ХМАО.

Заявление налоговой принято, но разбирательство по делу отложили. Суд дал сторонам время, чтобы предоставить доказательства и разъяснения. Директор «Нефтесервиса» Екатерина Симакова в прошлом году была приговорена, по данным Нижневартовского городского суда, к условному сроку и штрафу в 18 миллионов за взятку должностному лицу. Счета предприятия арестованы с декабря 2023 года.

Агентство направило в компанию «Нефтесервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в суд направлено дело директора нефтяной компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой из Нижневартовска. Позже правоохранительные органы завели на женщину еще два уголовных дела.

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Налоговая служба подала иск в арбитражный суд ХМАО на компанию «Нефтесервис» из Нижневартовска ХМАО, чтобы признать предприятие банкротом. Ведомство требует взыскать с него более миллиарда рублей долга. «Межрайонная инспекция ФНС по ХМАО обратилась в арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Нефтесервис“, введении процедуры банкротства, утверждении арбитражного управляющего. Включить в реестр требований кредиторов задолженность — 1 303 161 657,32 рублей», — указано в документах арбитражного суда ХМАО. Заявление налоговой принято, но разбирательство по делу отложили. Суд дал сторонам время, чтобы предоставить доказательства и разъяснения. Директор «Нефтесервиса» Екатерина Симакова в прошлом году была приговорена, по данным Нижневартовского городского суда, к условному сроку и штрафу в 18 миллионов за взятку должностному лицу. Счета предприятия арестованы с декабря 2023 года. Агентство направило в компанию «Нефтесервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в суд направлено дело директора нефтяной компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой из Нижневартовска. Позже правоохранительные органы завели на женщину еще два уголовных дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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