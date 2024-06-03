Имущество Блиновской выставят на торги

Имущество блогера Елены Блиновской могут выставить на торги в рамках процедуры ее личного банкротства. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий.
«Имущество Блиновской во время процедуры банкротства могут выставить на торги», — передает слова Пантазия РИА Новости. Он добавил, что процедура банкротства физического лица обычно длится около полутора лет. Сначала предпринимается попытка реструктуризации долгов, а если это не помогает, то человека признают банкротом. Дело может затянуться, если кредиторы оспаривают сделки, совершенные Блиновской до обращения в суд — например, если она что-то продала или подарила.
Если у Блиновской не хватит денежных средств на погашение долгов, ее имущество будет реализовано на торгах. На продажу могут выставить недвижимость, автомобили, доли в компаниях. Личные вещи, как правило,, по словам Пантазия, не продаются, но могут быть реализованы золотые слитки или дорогие часы.
После прохождения процедуры банкротства Блиновская в течение нескольких лет не сможет брать новые кредиты и займы, а также занимать руководящие должности в юридических лицах. Однако, по словам юриста, это не отразится на её уголовном деле.
В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. В марте супругам Блиновским были предъявлены окончательные обвинения в легализации 706 из 906 миллионов рублей, скрытых от налогов. На прошлой неделе на заседании суда по апелляции на продление ареста Блиновской было заявлено, что она оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Ранее Блиновская подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы.
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