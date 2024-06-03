Глава СК проверит цыганский табор из-за нападения на дом свердловского бойца СВО

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела о нападении цыганского табора на дом участника спецоперации в селе Тыгиш (Свердловская область), семью которого они обманули при возведении забора на участке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — следует из сообщения. Исполнение поручения и ход проверки стоят на контроле в центральном аппарате ведомства.
Цыганский табор обманул семью участника СВО в процессе установки ограждения на участке, завысив ценник работ. Глава семьи в этот момент находился на фронте, поэтому представители диаспоры решили выманить деньги, напав на дом семьи с топорами, угрожая расправой.
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