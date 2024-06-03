В США признали поражение Зеленского в Азии

Усилия украинского лидера Владимира Зеленского по поиску поддержки со стороны стран Азии в его конфликте с Россией провалились. Об этом пишет газета The Washington Post.
«Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — говорится в материале газеты. Там добавили, что во многих азиатских странах скептически относятся к риторике Запада, понимая, что существует большая разница между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает.
Владимир Зеленский ранее отправился на Филиппины, где провел переговоры с президентом Фердинандом Маркосом. Также украинский лидер в Сингапуре выступил на конференции «Диалог Шангри-Ла» и провел переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Обсуждались военная помощь Украине, укрепление системы ПВО, поставки F-16 и заключение двустороннего договора о безопасности, передает Life.
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