В США признали поражение Зеленского в Азии

WP: попытки Зеленского добиться поддержки стран Азии провалились
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Владимиру Зеленскому не удалось перевести страны Азии на свою сторону, пишет WP
Владимиру Зеленскому не удалось перевести страны Азии на свою сторону, пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Усилия украинского лидера Владимира Зеленского по поиску поддержки со стороны стран Азии в его конфликте с Россией провалились. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — говорится в материале газеты. Там добавили, что во многих азиатских странах скептически относятся к риторике Запада, понимая, что существует большая разница между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает.

Владимир Зеленский ранее отправился на Филиппины, где провел переговоры с президентом Фердинандом Маркосом. Также украинский лидер в Сингапуре выступил на конференции «Диалог Шангри-Ла» и провел переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Обсуждались военная помощь Украине, укрепление системы ПВО, поставки F-16 и заключение двустороннего договора о безопасности, передает Life.

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Усилия украинского лидера Владимира Зеленского по поиску поддержки со стороны стран Азии в его конфликте с Россией провалились. Об этом пишет газета The Washington Post. «Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — говорится в материале газеты. Там добавили, что во многих азиатских странах скептически относятся к риторике Запада, понимая, что существует большая разница между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает. Владимир Зеленский ранее отправился на Филиппины, где провел переговоры с президентом Фердинандом Маркосом. Также украинский лидер в Сингапуре выступил на конференции «Диалог Шангри-Ла» и провел переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Обсуждались военная помощь Украине, укрепление системы ПВО, поставки F-16 и заключение двустороннего договора о безопасности, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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