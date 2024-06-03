Дизайнер из ХМАО отказалась от продажи платья в цветах флага России ради съемок на ТВ

Свадьбу дизайнера из ХМАО покажут в эфире федерального телеканала
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Свадьбу дизайнера из ХМАО Анастасии Кузьмины покажут в эфире федерального телеканала
Свадьбу дизайнера из ХМАО Анастасии Кузьмины покажут в эфире федерального телеканала Фото:

Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина отказалась от продажи свадебного платья в цвете флага России ради съемок в передаче на федеральном телеканале. Югорчанка планировала выставить наряд на продажу за 300 тысяч рублей. 

«Планы насчет платья изменились. Решила сама в нем выйти замуж. Торжество будет с показом свадебной моды моей авторской коллекции, а в конце гостей ждет мой выход в платье-триколор», — поделилась с агентством Кузьмина. Свадьбу покажут в эфире на федеральном телеканале, на какой передаче — молодожены держат в секрете.

Другие молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины также участвовали в югорском телепроекте «Свадьба на миллион». Супругам удалось победить среди других пар и выиграть денежный приз на организацию свадьбы.

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Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина отказалась от продажи свадебного платья в цвете флага России ради съемок в передаче на федеральном телеканале. Югорчанка планировала выставить наряд на продажу за 300 тысяч рублей.  «Планы насчет платья изменились. Решила сама в нем выйти замуж. Торжество будет с показом свадебной моды моей авторской коллекции, а в конце гостей ждет мой выход в платье-триколор», — поделилась с агентством Кузьмина. Свадьбу покажут в эфире на федеральном телеканале, на какой передаче — молодожены держат в секрете. Другие молодожены из Сургута Елена и Дмитрий Каршины также участвовали в югорском телепроекте «Свадьба на миллион». Супругам удалось победить среди других пар и выиграть денежный приз на организацию свадьбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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