В Челябинске отключат три светофора на проспекте Победы

В Челябинске 4 июня отключат три светофора пересечении проспекта Победы с улицами с плотным движением транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 4 июня будут отключены светофоры на перекрестках проспект Победы — улица Чайковского и проспект Победы — улица Тепличная. Также будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева», — уточнили в пресс-службе.
На прошлой неделе, 27 мая власти города заявляли об отключении светофора на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Тогда светофор отключали на весь день — с 8:30 до 18:00 часов.
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