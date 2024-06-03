В Челябинске отключат три светофора на проспекте Победы

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На проспекте Победы отключат три светофора
На проспекте Победы отключат три светофора Фото:

В Челябинске 4 июня отключат три светофора пересечении проспекта Победы с улицами с плотным движением транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 4 июня будут отключены светофоры на перекрестках проспект Победы — улица Чайковского и проспект Победы — улица Тепличная. Также будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева», — уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе, 27 мая власти города заявляли об отключении светофора на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Тогда светофор отключали на весь день — с 8:30 до 18:00 часов.

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В Челябинске 4 июня отключат три светофора пересечении проспекта Победы с улицами с плотным движением транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 4 июня будут отключены светофоры на перекрестках проспект Победы — улица Чайковского и проспект Победы — улица Тепличная. Также будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева», — уточнили в пресс-службе. На прошлой неделе, 27 мая власти города заявляли об отключении светофора на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Тогда светофор отключали на весь день — с 8:30 до 18:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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