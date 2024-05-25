На перекрестке двух крупных улиц Челябинска на весь день отключат светофор

26 мая 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

На крупном перекрестке выключат светофор из-за ремонтных работ Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической в понедельник 27 мая обесточат светофор. Автомобилистов предупредили, что на перекрестке будут проводиться ремонтные работы. «27 мая будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Период отключения — с 8:30 до 18:00», — сообщается в telegram-канале комитета дорожного хозяйства Челябинска. Как сообщало URA.RU ранее, в пятницу 24 мая на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского закрыли движение трамваев. Дорожники опубликовали откорректированную схему маршрутов общественного транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической в понедельник 27 мая обесточат светофор. Автомобилистов предупредили, что на перекрестке будут проводиться ремонтные работы. «27 мая будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Период отключения — с 8:30 до 18:00», — сообщается в telegram-канале комитета дорожного хозяйства Челябинска. Как сообщало URA.RU ранее, в пятницу 24 мая на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского закрыли движение трамваев. Дорожники опубликовали откорректированную схему маршрутов общественного транспорта.