На перекрестке двух крупных улиц Челябинска на весь день отключат светофор

В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической в понедельник 27 мая обесточат светофор. Автомобилистов предупредили, что на перекрестке будут проводиться ремонтные работы.
«27 мая будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Период отключения — с 8:30 до 18:00», — сообщается в telegram-канале комитета дорожного хозяйства Челябинска.
Как сообщало URA.RU ранее, в пятницу 24 мая на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского закрыли движение трамваев. Дорожники опубликовали откорректированную схему маршрутов общественного транспорта.
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