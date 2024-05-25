25 мая 2024

На перекрестке двух крупных улиц Челябинска на весь день отключат светофор

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Клипарт. Магнитогорск, светофор, пешеходный переход
На крупном перекрестке выключат светофор из-за ремонтных работ Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической в понедельник 27 мая обесточат светофор. Автомобилистов предупредили, что на перекрестке будут проводиться ремонтные работы.

«27 мая будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Период отключения — с 8:30 до 18:00», — сообщается в telegram-канале комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Как сообщало URA.RU ранее, в пятницу 24 мая на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского закрыли движение трамваев. Дорожники опубликовали откорректированную схему маршрутов общественного транспорта.

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В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической в понедельник 27 мая обесточат светофор. Автомобилистов предупредили, что на перекрестке будут проводиться ремонтные работы. «27 мая будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической. Период отключения — с 8:30 до 18:00», — сообщается в telegram-канале комитета дорожного хозяйства Челябинска. Как сообщало URA.RU ранее, в пятницу 24 мая на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского закрыли движение трамваев. Дорожники опубликовали откорректированную схему маршрутов общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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