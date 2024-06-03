В вотчине «Лукойла» ищут компанию для строительства стойбища аборигенов

Власти Когалыма (ХМАО) — опорного города «Лукойла» — ищут компанию, которая построит стойбище хантов в лесу. За постройку деревянных сооружений исполнитель получит 19 миллионов рублей.
«Администрация Когалыма объявила открытый аукцион на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства „Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры ‚Вонт-Корт‘ (лесное стойбище) в г. Когалыме“. Начальная цена контракта — 19 431 864,66 рублей», — сообщил агентству организатор торгов.
Проект этнопоселка «Вонт-Корт» предполагает возведение 13 деревянных сооружений, в том числе жилых домов, бани, помещения для содержания оленей, гаража и нескольких лабазов для хранения продуктов, дров и лодок. Исполнитель, которого определят по результатам аукциона, должен будет выполнить работы до 20 сентября 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что на празднике охотника и оленевода в ХМАО развернули стойбище аборигенов. Для коренных жителей Югры устроили соревнования по зимнему биатлону, гонки на оленьих упряжках.
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