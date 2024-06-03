Прокуратура вмешалась в скандал вокруг строительства высотки в Екатеринбурге

Прокуратура взяла на контроль протесты екатеринбуржцев против высотки, которую возводит компания «Астон. История», директором которой является президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль исполнение требований градостроительного законодательства при возведении многоквартирного дома по улице Советская», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что на данный момент оснований для внесения актов прокурорского реагирования нет.
«Астон. История» приступила к возведению нового здания на пересечении улиц Советской и Уральской в 2023 году. Горожанам был обещан спортивный комплекс. Однако сейчас на сайте застройщика ведется рекламная кампания о строительстве жилого дома на этом месте. После возмущений жильцов застройщик пошел на уступки, пообещав им провести масштабный ремонт в подвалах и подъездах.
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