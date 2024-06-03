Прокуратура вмешалась в скандал вокруг строительства высотки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуроры контролируют действия застройщика
Прокуроры контролируют действия застройщика Фото:

Прокуратура взяла на контроль протесты екатеринбуржцев против высотки, которую возводит компания «Астон. История», директором которой является президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль исполнение требований градостроительного законодательства при возведении многоквартирного дома по улице Советская», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что на данный момент оснований для внесения актов прокурорского реагирования нет.

«Астон. История» приступила к возведению нового здания на пересечении улиц Советской и Уральской в 2023 году. Горожанам был обещан спортивный комплекс. Однако сейчас на сайте застройщика ведется рекламная кампания о строительстве жилого дома на этом месте. После возмущений жильцов застройщик пошел на уступки, пообещав им провести масштабный ремонт в подвалах и подъездах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура взяла на контроль протесты екатеринбуржцев против высотки, которую возводит компания «Астон. История», директором которой является президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль исполнение требований градостроительного законодательства при возведении многоквартирного дома по улице Советская», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что на данный момент оснований для внесения актов прокурорского реагирования нет. «Астон. История» приступила к возведению нового здания на пересечении улиц Советской и Уральской в 2023 году. Горожанам был обещан спортивный комплекс. Однако сейчас на сайте застройщика ведется рекламная кампания о строительстве жилого дома на этом месте. После возмущений жильцов застройщик пошел на уступки, пообещав им провести масштабный ремонт в подвалах и подъездах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...