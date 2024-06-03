Суд вынес приговор скандальному экс-главе ПФР Нижневартовска за получение взятки

Экс-глава ПФР Нижневартовска заплатит штраф за получение взятки в 5,5 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил экс-главе ПФР штраф вместо реального срока
Суд назначил экс-главе ПФР штраф вместо реального срока Фото:

Суд Нижневартовска назначил штраф в размере 7,5 миллионов рублей бывшему главе отделения Пенсионного фонда Юрию Гончаруку. Его признали виновным в получении взятки на 5,5 миллионов рублей, передал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«У Гончарука прошел суд. Приговор — штраф в размере 7,5 миллионов рублей. Реальный срок не назначили из-за его преклонного возраста», — сообщил агентству инсайдер.

Суд признал экс-руководителя ПФР виновным в получении взятки в 5,5 миллионов рублей от директора компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой, которая недоплатила полмиллиарда налогов и пыталась сбежать в Абхазию. 80-летний Гончарук долгое время был под домашним арестом.

Для уточнения деталей приговора корреспондент URA.RU направил запрос в суд Нижневартовска. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ноябре 2023 года суд отменил домашний арест бывшему главе отделения Пенсионного фонда Нижневартовска Юрию Гончаруку ради его венчания с молодой женой. Церемония бракосочетания прошла в местном храме.

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Суд Нижневартовска назначил штраф в размере 7,5 миллионов рублей бывшему главе отделения Пенсионного фонда Юрию Гончаруку. Его признали виновным в получении взятки на 5,5 миллионов рублей, передал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «У Гончарука прошел суд. Приговор — штраф в размере 7,5 миллионов рублей. Реальный срок не назначили из-за его преклонного возраста», — сообщил агентству инсайдер. Суд признал экс-руководителя ПФР виновным в получении взятки в 5,5 миллионов рублей от директора компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой, которая недоплатила полмиллиарда налогов и пыталась сбежать в Абхазию. 80-летний Гончарук долгое время был под домашним арестом. Для уточнения деталей приговора корреспондент URA.RU направил запрос в суд Нижневартовска. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ноябре 2023 года суд отменил домашний арест бывшему главе отделения Пенсионного фонда Нижневартовска Юрию Гончаруку ради его венчания с молодой женой. Церемония бракосочетания прошла в местном храме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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