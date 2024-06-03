Суд вынес приговор скандальному экс-главе ПФР Нижневартовска за получение взятки

Суд Нижневартовска назначил штраф в размере 7,5 миллионов рублей бывшему главе отделения Пенсионного фонда Юрию Гончаруку. Его признали виновным в получении взятки на 5,5 миллионов рублей, передал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«У Гончарука прошел суд. Приговор — штраф в размере 7,5 миллионов рублей. Реальный срок не назначили из-за его преклонного возраста», — сообщил агентству инсайдер.
Суд признал экс-руководителя ПФР виновным в получении взятки в 5,5 миллионов рублей от директора компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой, которая недоплатила полмиллиарда налогов и пыталась сбежать в Абхазию. 80-летний Гончарук долгое время был под домашним арестом.
Для уточнения деталей приговора корреспондент URA.RU направил запрос в суд Нижневартовска. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ноябре 2023 года суд отменил домашний арест бывшему главе отделения Пенсионного фонда Нижневартовска Юрию Гончаруку ради его венчания с молодой женой. Церемония бракосочетания прошла в местном храме.
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