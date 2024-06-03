Выставка военных трофеев НАТО станет тестом для свердловчан

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, Челленджер 2,  stock
Скоро станет ясно, насколько интересной покажется уральцам военная тематика Фото:

Выставка трофейной техники НАТО, которая готовится к открытию в Верхней Пышме, станет своеобразной проверкой для жителей Свердловской области. Таким мнением с URA.RU поделился источник в военной структуре.

«Эта выставка — своего рода тест, возможность посмотреть, как [военная] тематика зайдет в регионах России, в частности, Свердловской области. Потому что в Москве она хоть и вызвала огромный интерес, даже ажиотаж, но как все будет проходить внутри России — неизвестно», — объяснил собеседник агентства.

Выставка стартует в июне: по одним данным, 5 числа, по другим — позднее. Она расположится возле Дворца спорта УГМК. Источник сообщал URA.RU, что по окончанию экспозиции военные трофеи могут остаться на Урале навсегда. Ранее их показали на Поклонной горе в Москве. Там подбитые броневики, самоходки и прочие боевые машины произвели сенсацию. Люди за несколько дней до открытия выстраивались в длинные очереди, чтобы посмотреть на «непобедимое» натовское оружие и сфотографироваться на его фоне.

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Выставка трофейной техники НАТО, которая готовится к открытию в Верхней Пышме, станет своеобразной проверкой для жителей Свердловской области. Таким мнением с URA.RU поделился источник в военной структуре. «Эта выставка — своего рода тест, возможность посмотреть, как [военная] тематика зайдет в регионах России, в частности, Свердловской области. Потому что в Москве она хоть и вызвала огромный интерес, даже ажиотаж, но как все будет проходить внутри России — неизвестно», — объяснил собеседник агентства. Выставка стартует в июне: по одним данным, 5 числа, по другим — позднее. Она расположится возле Дворца спорта УГМК. Источник сообщал URA.RU, что по окончанию экспозиции военные трофеи могут остаться на Урале навсегда. Ранее их показали на Поклонной горе в Москве. Там подбитые броневики, самоходки и прочие боевые машины произвели сенсацию. Люди за несколько дней до открытия выстраивались в длинные очереди, чтобы посмотреть на «непобедимое» натовское оружие и сфотографироваться на его фоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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