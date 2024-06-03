Звезда «Фабрики звезд» решил стать депутатом

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Михаил Гребенщиков будет избираться в Мосгордуму
Михаил Гребенщиков будет избираться в Мосгордуму Фото:

Звезда телепроекта «Фабрика звезд» 48-летний Михаил Гребенщиков решил попробовать себя в роли политика и баллотироваться в депутаты Московской городской думы. Он отметил, что находится в самом подходящем возрасте для начала политической карьеры.

«Михаил Гребенщиков решил стать депутатом и баллотироваться в Московскую городскую думу», — сообщает издание MSK1.RU. Сам певец отметил, что после 22 лет проживания в Даниловском районе Москвы накопил немалый опыт общественной деятельности на благо своего района и города. Теперь он намерен воплотить свои знания и желание помогать людям в качестве представителя их интересов в городском парламенте.

По словам Гребенщикова, в свои 48 лет он достиг того возраста, когда хочется не просто «не скучать», а действительно внести свой вклад в жизнь общества. Он прошел отбор в качестве «медиа-кандидата» от партии «Справедливая Россия — За правду» и теперь готов побороться за депутатский мандат, заключили в издании.

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Звезда телепроекта «Фабрика звезд» 48-летний Михаил Гребенщиков решил попробовать себя в роли политика и баллотироваться в депутаты Московской городской думы. Он отметил, что находится в самом подходящем возрасте для начала политической карьеры. «Михаил Гребенщиков решил стать депутатом и баллотироваться в Московскую городскую думу», — сообщает издание MSK1.RU. Сам певец отметил, что после 22 лет проживания в Даниловском районе Москвы накопил немалый опыт общественной деятельности на благо своего района и города. Теперь он намерен воплотить свои знания и желание помогать людям в качестве представителя их интересов в городском парламенте. По словам Гребенщикова, в свои 48 лет он достиг того возраста, когда хочется не просто «не скучать», а действительно внести свой вклад в жизнь общества. Он прошел отбор в качестве «медиа-кандидата» от партии «Справедливая Россия — За правду» и теперь готов побороться за депутатский мандат, заключили в издании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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