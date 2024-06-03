Детский омбудсмен предложила учить детей мигрантов русскому языку в садах

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На базе общеобразовательных организаций должны вводиться адаптационные курсы для детей, не владеющих русским языком, заявила Мария Львова-Белова
На базе общеобразовательных организаций должны вводиться адаптационные курсы для детей, не владеющих русским языком, заявила Мария Львова-Белова Фото:

Правительству необходимо рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке детей мигрантов, не говорящих на русском языке, в дошкольных образовательных учреждениях. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Необходимо проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части обязательной бесплатной культурно-языковой подготовки детей-инофонов в процессе обучения в дошкольных образовательных организациях», — говорится в докладе Львовой-Беловой. По ее мнению, это позволит решить ряд проблем, с которыми сталкиваются дети мигрантов в школах.

В частности, речь идет об их обособленности от русскоговорящих детей, отсутствии мотивации к изучению русского языка у несовершеннолетних мигрантов и их родителей, а также о проблемах с принятием российской культуры и традиций. Львова-Белова рекомендует открывать адаптационные курсы по русскому языку для таких детей в общеобразовательных организациях.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев в 2023 году заявлял, что обязательное изучение русского языка детьми мигрантов перед поступлением в школу должно быть закреплено законодательно. Он отметил, что значительная часть детей мигрантов плохо или совсем не знают русский язык, и что их нельзя принимать в школу, пока они не выучат язык, чтобы успешно освоить учебную программу, передает РАПСИ

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Правительству необходимо рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке детей мигрантов, не говорящих на русском языке, в дошкольных образовательных учреждениях. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Необходимо проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части обязательной бесплатной культурно-языковой подготовки детей-инофонов в процессе обучения в дошкольных образовательных организациях», — говорится в докладе Львовой-Беловой. По ее мнению, это позволит решить ряд проблем, с которыми сталкиваются дети мигрантов в школах. В частности, речь идет об их обособленности от русскоговорящих детей, отсутствии мотивации к изучению русского языка у несовершеннолетних мигрантов и их родителей, а также о проблемах с принятием российской культуры и традиций. Львова-Белова рекомендует открывать адаптационные курсы по русскому языку для таких детей в общеобразовательных организациях. Председатель СПЧ Валерий Фадеев в 2023 году заявлял, что обязательное изучение русского языка детьми мигрантов перед поступлением в школу должно быть закреплено законодательно. Он отметил, что значительная часть детей мигрантов плохо или совсем не знают русский язык, и что их нельзя принимать в школу, пока они не выучат язык, чтобы успешно освоить учебную программу, передает РАПСИ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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