Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» полностью перешла в Россию

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» с 30 мая стала полностью принадлежать российским собственникам. Ранее им владела кипрская Demanor Investments, теперь же активы на 99% принадлежат ООО «Городской супермаркет», которое управляет магазинами. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.
«С 30 мая розничная сеть „Азбука вкуса“ на 99% стала принадлежать российскому ООО „Городской супермаркет“, которое управляет магазинами ритейлера. <…> Оставшийся 1% сохранился за ООО „Азбука вкуса“», — сообщил «Коммерсант», ссылаясь на документ.
В апреле в суде оспаривались корпоративные права Demanor Investments на «Азбуку вкуса». Итогом дела стало заключение мирового соглашения между кипрской компанией и ООО «Городской супермаркет». Ритейлер получил право уйти от иностранного владения в упрощенном порядке, как экономически значимая организация.
Ранее URA.RU сообщало, что миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые являются совладельцами Invest AG, основателями Evraz, а также партнерами мультимиллиардера Романа Абрамовича, согласовали выход из «Азбуки вкуса». Новый акционер и инвестор компании — АО «Бавэро групп».
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