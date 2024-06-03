03 июня 2024

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» полностью перешла в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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"Азбука вкуса" теперь на 99% принадлежит ООО «Городской супермаркет»
"Азбука вкуса" теперь на 99% принадлежит ООО «Городской супермаркет» Фото:

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» с 30 мая стала полностью принадлежать российским собственникам. Ранее им владела кипрская Demanor Investments, теперь же активы на 99% принадлежат ООО «Городской супермаркет», которое управляет магазинами. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

«С 30 мая розничная сеть „Азбука вкуса“ на 99% стала принадлежать российскому ООО „Городской супермаркет“, которое управляет магазинами ритейлера. <…> Оставшийся 1% сохранился за ООО „Азбука вкуса“», — сообщил «Коммерсант», ссылаясь на документ.

В апреле в суде оспаривались корпоративные права Demanor Investments на «Азбуку вкуса». Итогом дела стало заключение мирового соглашения между кипрской компанией и ООО «Городской супермаркет». Ритейлер получил право уйти от иностранного владения в упрощенном порядке, как экономически значимая организация.

Ранее URA.RU сообщало, что миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые являются совладельцами Invest AG, основателями Evraz, а также партнерами мультимиллиардера Романа Абрамовича, согласовали выход из «Азбуки вкуса». Новый акционер и инвестор компании — АО «Бавэро групп».

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Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» с 30 мая стала полностью принадлежать российским собственникам. Ранее им владела кипрская Demanor Investments, теперь же активы на 99% принадлежат ООО «Городской супермаркет», которое управляет магазинами. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. «С 30 мая розничная сеть „Азбука вкуса“ на 99% стала принадлежать российскому ООО „Городской супермаркет“, которое управляет магазинами ритейлера. <…> Оставшийся 1% сохранился за ООО „Азбука вкуса“», — сообщил «Коммерсант», ссылаясь на документ. В апреле в суде оспаривались корпоративные права Demanor Investments на «Азбуку вкуса». Итогом дела стало заключение мирового соглашения между кипрской компанией и ООО «Городской супермаркет». Ритейлер получил право уйти от иностранного владения в упрощенном порядке, как экономически значимая организация. Ранее URA.RU сообщало, что миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые являются совладельцами Invest AG, основателями Evraz, а также партнерами мультимиллиардера Романа Абрамовича, согласовали выход из «Азбуки вкуса». Новый акционер и инвестор компании — АО «Бавэро групп».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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