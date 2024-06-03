«Ведомости»: Якушев стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета ЕР

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев якобы стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента (АП).
«Владимир Якушев сменит Андрея Турчака, которому президент предложит 4 июня возглавить республику Алтай вместо Олега Хорохордина. После встречи главы государства с Турчаком должны сообщить и о новом назначении Якушева», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Уточняется, что формально по процедуре на должность исполняющего обязанности секретаря генсовета должен назначить председатель партии Дмитрий Медведев. Сам Владимир Якушев отказался от комментариев «Ведомостям» и заявил, что впервые слышит о переходе в «Единую Россию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос издания, а помощник Медведева переадресовал вопросы к партии.
Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности своего полпреда. Якушев рассказывал, что сконцентрирует свои усилия на четырех направлениях. В первую очередь, по его словам, следует завершить реализацию действующих национальных проектов и начать работу над новыми.
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