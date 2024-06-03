Полпред Якушев раскрыл свои задачи после переназначения

Владимир Якушев займется нацпроектами, помощью участникам СВО и заводам

03 июня 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев был переназначен 14 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, чьи полномочия глава государства Владимир Путин продлил в середине мая, сконцентрирует свои усилия на четырех направлениях. Об этом он рассказал в большом интервью URA.RU. «Перед аппаратом я ставлю вполне конкретные задачи: завершить реализацию действующих национальных проектов и начать работу над новыми. Приведу буквально несколько цифр. За шесть лет по нацпроектам в Уральском федеральном округе построено 138 школ, 38 медицинских учреждений, 280 фельдшерско-акушерских пунктов, благоустроено более семи тысяч общественных и дворовых территорий. И так практически во всех направлениях. Например, в Екатеринбурге замкнули кольцевую дорогу: эта проблема остро стояла десятки лет. А в Челябинске ликвидировали крупнейшую в стране свалку бытовых отходов», — обозначил полпред. Статья по теме Полпред Якушев озвучил шесть вызовов для всего Урала По его словам, наработки по исполнению новых президентских указов будут озвучены уже в конце июня — на молодежном форуме «Утро». Особое внимание уделяется также поддержке участников спецоперации РФ на Украине — например, при поступлении в вузы, оформлении важных документов, трудоустройстве. Кроме того, окружные власти сейчас вовлечены в решение ключевых проблем предприятий, в том числе оборонных, — подготовки кадров и повышение эффективности производств. «В зоне особого внимания будут вопросы, связанные с преодолением чрезвычайных ситуаций. Для их решения мы создаем специальный коллегиальный орган», — анонсировал Якушев. Полностью его интервью доступно по ссылке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, чьи полномочия глава государства Владимир Путин продлил в середине мая, сконцентрирует свои усилия на четырех направлениях. Об этом он рассказал в большом интервью URA.RU. «Перед аппаратом я ставлю вполне конкретные задачи: завершить реализацию действующих национальных проектов и начать работу над новыми. Приведу буквально несколько цифр. За шесть лет по нацпроектам в Уральском федеральном округе построено 138 школ, 38 медицинских учреждений, 280 фельдшерско-акушерских пунктов, благоустроено более семи тысяч общественных и дворовых территорий. И так практически во всех направлениях. Например, в Екатеринбурге замкнули кольцевую дорогу: эта проблема остро стояла десятки лет. А в Челябинске ликвидировали крупнейшую в стране свалку бытовых отходов», — обозначил полпред. По его словам, наработки по исполнению новых президентских указов будут озвучены уже в конце июня — на молодежном форуме «Утро». Особое внимание уделяется также поддержке участников спецоперации РФ на Украине — например, при поступлении в вузы, оформлении важных документов, трудоустройстве. Кроме того, окружные власти сейчас вовлечены в решение ключевых проблем предприятий, в том числе оборонных, — подготовки кадров и повышение эффективности производств. «В зоне особого внимания будут вопросы, связанные с преодолением чрезвычайных ситуаций. Для их решения мы создаем специальный коллегиальный орган», — анонсировал Якушев. Полностью его интервью доступно по ссылке.