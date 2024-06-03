03 июня 2024

Военкоры показали кладбище уничтоженных на Украине бронемашин из США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бронемашины были уничтожены на Запорожском направлении (архивное фото)
Бронемашины были уничтожены на Запорожском направлении (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкоры показали кладбище бронемашин MRAP International MaxxPro из США, которые были уничтожены в ходе спецоперации. Многие из них остались гнить на Запорожском направлении, сообщают в мессенджерах.

«Кладбище уничтоженных на Украине MRAP International MaxxPro. На самом деле наши уничтожили намного больше, но лишь небольшая часть американских бронемашин была эвакуирована в тыл», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что большая часть бронемашин осталась на Запорожском направлении у села Работино.

В середине мая российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Были разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Также противник потерял до 25 военнослужащих. 2 июня стало известно, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ освободили село Уманское в ДНР. ВСУ потеряли за сутки более 360 солдат, пишет «Национальная служба новостей». 

У Работино осталось кладбище американских бронемашин
У Работино осталось кладбище американских бронемашин
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военкоры показали кладбище бронемашин MRAP International MaxxPro из США, которые были уничтожены в ходе спецоперации. Многие из них остались гнить на Запорожском направлении, сообщают в мессенджерах. «Кладбище уничтоженных на Украине MRAP International MaxxPro. На самом деле наши уничтожили намного больше, но лишь небольшая часть американских бронемашин была эвакуирована в тыл», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что большая часть бронемашин осталась на Запорожском направлении у села Работино. В середине мая российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Были разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Также противник потерял до 25 военнослужащих. 2 июня стало известно, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ освободили село Уманское в ДНР. ВСУ потеряли за сутки более 360 солдат, пишет «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...