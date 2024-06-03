Военкоры показали кладбище бронемашин MRAP International MaxxPro из США, которые были уничтожены в ходе спецоперации. Многие из них остались гнить на Запорожском направлении, сообщают в мессенджерах.
«Кладбище уничтоженных на Украине MRAP International MaxxPro. На самом деле наши уничтожили намного больше, но лишь небольшая часть американских бронемашин была эвакуирована в тыл», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что большая часть бронемашин осталась на Запорожском направлении у села Работино.
В середине мая российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области. Были разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Также противник потерял до 25 военнослужащих. 2 июня стало известно, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ освободили село Уманское в ДНР. ВСУ потеряли за сутки более 360 солдат, пишет «Национальная служба новостей».
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