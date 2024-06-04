Как проверить подлинность ОСАГО

При покупке страхового полиса ОСАГО рекомендуется проверять его подлинность. Езда с фальшивой страховкой приравнивается к езде без полиса, а за это грозит штраф. URA.RU собрало информацию о том, как обезопасить себя и распознать подделку.
Как безопасно оформить полис ОСАГО
Мошенники научились подделывать бумажные и электронные полисы ОСАГО. Для этого они создают фальшивые сайты существующих страховых компаний, делают полисы от выдуманных страховщиков и рассылают сообщения по ворованной базе данных. При этом бланк полиса может быть настоящим — их крадут у страховщиков или используют списанные формы. Для того, чтобы безопасно приобрести ОСАГО оффлайн, покупку нужно совершать только через официальные офисы страховщиков или по рекомендации из автосалона.
Как распознать подделку
Заранее определить, будет ли полис поддельным, можно внимательно рассмотрев сайт. Фальшивые страницы страховых компаний часто выглядят недоработанными: встречаются опечатки, ошибки, медленная загрузка разделов.
Также стоит насторожиться, если цена ОСАГО слишком низкая. На фишинговых сайтах она часто ограничена по времени и сопровождается яркими баннерами, таймерами и тому подобным.
Еще один признак — способ оплаты. Мошенники не оформляют ИП, так как расчеты слишком легко отследить, поэтому переводы производятся на карту физического лица или на электронный кошелек.
Форма на оплату тоже может указать на фальшивость. У настоящей формы ссылка должна быть размещена на официальном сайте, в приложении страховой компании или прислана с подтвержденной электронной почты страховщика.
Как проверить полис онлайн
Проверить ОСАГО онлайн можно двумя способами — по номеру полиса и по данным автомобиля. Для этого нужно зайти на сайт российского союза автостраховщиков (РСА), к которому имеют доступ только страховые компании. Проверка производится мгновенно и бесплатно. Чтобы узнать подлинность нужно ввести серию и номер полиса, при проверке по полису, или один из параметров автомобиля — госномер, VIN, номер кузова или шасси — при проверке по данным автомобиля. Если статус полиса «Находится у страхователя», значит документ действителен.
Что делать, если полис поддельный или содержит ошибки
При обнаружении подделки, необходимо обратиться в полицию или РСА, не вступая в переписку с мошенниками. Если же оплата уже проведена — как можно быстрее обратиться в банк, сообщить о предполагаемом мошенничестве и узнать, можно ли отменить или хотя бы заморозить платеж.
Также существуют случаи, когда страховка действительна, но данные внесены с ошибками. Эту проблему поможет решить только страховая компания. Она исправит неточности в данных и пересчитает стоимость полиса.
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