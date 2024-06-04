Ракетные комплексы Черноморского флота ударили по объектам ВСУ на Украине: карта СВО на 4 июня

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России нанесли удар по объектам ВСУ на территории Украины. Об успешном поражении всех целей сообщило Министерство обороны РФ. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 4 июня — в материале URA.RU.
Атака по объектам ВСУ на территории Украины
Атакованы объекты ВСУ на территории Украины. Удар наносили береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России. В Минобороны РФ подчеркнули, что операция была проведена в рамках выполнения задач боевого дежурства и все выявленные цели были успешно поражены.
Экипажи Су-34 уничтожили опорник ВСУ
Экипажи российских бомбардировщиков Су-34 успешно уничтожили опорный пункт и живую силу противника в рамках операций группировки войск «Центр». Для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, заявили в Минобороны РФ. После завершения задачи экипажи вернулись в аэродром вылета.
Уничтожен БПЛА противника типа Warmate
Над Харьковской областью расчет ЗРК «Тор-М2» Северной группировки ВС РФ уничтожил вражеский беспилотник типа Warmate. В Минобороны РФ сообщили, что ликвидация украинского БПЛА произошла в ходе очередного дежурства по прикрытию подразделений.
Ликвидирована пехота ВСУ в районе Часова Яра
ВС РФ уничтожили украинскую пехоту в районе населенного пункта Часов Яр. Как сообщили в Минобороны РФ, ликвидировал врага расчет зенитной установки ЗУ-23-2.
Из Харьковской области ВС РФ эвакуируют местных жителей
В Харьковской области ВС РФ эвакуировали трех местных жителей из-под обстрелов ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что жители подвергались постоянным атакам со стороны украинских военных после отхода тех в сторону населенного пункта Липцы под Харьковом.
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