Армия и оружие Ракетные комплексы Черноморского флота ударили по объектам ВСУ на Украине: карта СВО на 4 июня Ракетные комплексы Черноморского флота ударили по объектам ВСУ на Украине 04 июня 2024 в 09:40 Размер текста - 17 + Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота РФ ударили по объектам ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России нанесли удар по объектам ВСУ на территории Украины. Об успешном поражении всех целей сообщило Министерство обороны РФ. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 4 июня — в материале URA.RU. Атака по объектам ВСУ на территории Украины Атакованы объекты ВСУ на территории Украины. Удар наносили береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России. В Минобороны РФ подчеркнули, что операция была проведена в рамках выполнения задач боевого дежурства и все выявленные цели были успешно поражены. Экипажи Су-34 уничтожили опорник ВСУ Экипажи российских бомбардировщиков Су-34 успешно уничтожили опорный пункт и живую силу противника в рамках операций группировки войск «Центр». Для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, заявили в Минобороны РФ. После завершения задачи экипажи вернулись в аэродром вылета. Уничтожен БПЛА противника типа Warmate Над Харьковской областью расчет ЗРК «Тор-М2» Северной группировки ВС РФ уничтожил вражеский беспилотник типа Warmate. В Минобороны РФ сообщили, что ликвидация украинского БПЛА произошла в ходе очередного дежурства по прикрытию подразделений. Ликвидирована пехота ВСУ в районе Часова Яра ВС РФ уничтожили украинскую пехоту в районе населенного пункта Часов Яр. Как сообщили в Минобороны РФ, ликвидировал врага расчет зенитной установки ЗУ-23-2. Из Харьковской области ВС РФ эвакуируют местных жителей В Харьковской области ВС РФ эвакуировали трех местных жителей из-под обстрелов ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что жители подвергались постоянным атакам со стороны украинских военных после отхода тех в сторону населенного пункта Липцы под Харьковом. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России нанесли удар по объектам ВСУ на территории Украины. Об успешном поражении всех целей сообщило Министерство обороны РФ. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 4 июня — в материале URA.RU. Атакованы объекты ВСУ на территории Украины. Удар наносили береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России. В Минобороны РФ подчеркнули, что операция была проведена в рамках выполнения задач боевого дежурства и все выявленные цели были успешно поражены. Экипажи российских бомбардировщиков Су-34 успешно уничтожили опорный пункт и живую силу противника в рамках операций группировки войск «Центр». Для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, заявили в Минобороны РФ. После завершения задачи экипажи вернулись в аэродром вылета. Над Харьковской областью расчет ЗРК «Тор-М2» Северной группировки ВС РФ уничтожил вражеский беспилотник типа Warmate. В Минобороны РФ сообщили, что ликвидация украинского БПЛА произошла в ходе очередного дежурства по прикрытию подразделений. ВС РФ уничтожили украинскую пехоту в районе населенного пункта Часов Яр. Как сообщили в Минобороны РФ, ликвидировал врага расчет зенитной установки ЗУ-23-2. В Харьковской области ВС РФ эвакуировали трех местных жителей из-под обстрелов ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что жители подвергались постоянным атакам со стороны украинских военных после отхода тех в сторону населенного пункта Липцы под Харьковом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям