03 июня 2024

В Екатеринбурге закрыли четырех поставщиков «Жизньмарта»

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Магазин готовой еды «ЖизньМарт». Екатеринбург , жизнь март, жизньмарт
Санврачи продолжают проверять поставщиков сети Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Судебные приставы приостановили работу четырех поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге после массового отравления покупателей. Предприятия будут опечатаны минимум 30 дней, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«Произведен контроль по приостановке производственного цеха на улице Сулимова на 30 суток, цеха полуфабрикатов на Блюхера на 30 суток, цеха по изготовлению продукции на Восстания на 30 суток и производственного цеха на Шефской на 30 суток», — следует из сообщения. На фабриках приставы проконтролировали временное закрытие объектов и пояснили владельцам о взыскании исполнительного сбора и административного наказание за игнорирование решения суда.

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Что происходит на фабрике, где готовили зараженную еду для «Жизньмарта». Фото, видео

О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Владелец сети Иван Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца.

Часть фабрик отказались от сотрудничества с франшизой, а другая часть попала в суд. Санврачи продолжают проверки предприятий, работавших с сетью. Полная информация о случившимся — в отдельном сюжете URA.RU.

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Судебные приставы приостановили работу четырех поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге после массового отравления покупателей. Предприятия будут опечатаны минимум 30 дней, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Произведен контроль по приостановке производственного цеха на улице Сулимова на 30 суток, цеха полуфабрикатов на Блюхера на 30 суток, цеха по изготовлению продукции на Восстания на 30 суток и производственного цеха на Шефской на 30 суток», — следует из сообщения. На фабриках приставы проконтролировали временное закрытие объектов и пояснили владельцам о взыскании исполнительного сбора и административного наказание за игнорирование решения суда. О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Владелец сети Иван Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Часть фабрик отказались от сотрудничества с франшизой, а другая часть попала в суд. Санврачи продолжают проверки предприятий, работавших с сетью. Полная информация о случившимся — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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