У ФАС возникли претензии к поставке школьного питания в ХМАО

Антимонопольная служба нашла признаки сговора в поставках продуктов питания для школы в Ханты-Мансийске, рассказали URA.RU в окружном УФАС. В ведомстве считают, что учреждение проводило закупки с нарушениями.
«МБОУ „СОШ №4“ заключило 12 договоров с ООО „Перспектива“ неконкурентным способом на поставку продуктов питания. Проведенные закупки были искусственно раздроблены на сумму до 100 тысяч рублей по каждому договору для формального соблюдения требований, предусмотренных положением о закупке, в обход норм закона о закупках, а также для заключения контракта с заранее определенным поставщиком», — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что заключение прямых договоров без конкурентных процедур ограничило число участников закупки и нарушило нормы антимонопольного законодательства. «Рассмотрение дела назначено на 11 июня. В случае установления вины школе и поставщику грозит административная ответственность», — добавляет антимонопольная служба.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС вскрыла нарушения с закупками в аэропорту ХМАО. Тогда речь шла о ситуации в Нягани.
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