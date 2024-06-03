Свердловский СУ СК выпустил важное обращение к самокатчикам

Следственное управление СК России по Свердловской области выпустило обращение к самокатчикам с призывом к строгому соблюдению скоростного режима. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Необходимо строго соблюдать скоростной режим, который бы обеспечивал полный контроль за движением средства мобильности и позволил бы остановиться в нужный момент, без причинения неудобств пешеходам», — говорится в обращении СУ СК. Там отметили, что каждый самокатчик должен понимать, что управляет устройством, которое значительно превышает обычную скорость пешехода.
В свете участившихся случаев ДТП, связанных с электросамокатами, следователи напоминают о необходимости спешивания при пересечении проезжей части и предупреждает о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу граждан. Чаще всего ответственность за аварии будет возлагаться на самокатчика.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после наезда молодой пары на самокате на девушку. Исполнение поручения поставили на контроль в центральный аппарат ведомства.
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