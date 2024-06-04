Зеленский пригласил лидеров стран СНГ на конференцию по Украине в Швейцарии

МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказали
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Все лидеры стран СНГ отказали Владимиру Зеленскому (на фото) в визите, сообщил Михаил Галузин Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с западными партнерами приглашал лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию по Украине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его данным, все лидеры отказались от предложения.

«Зеленский со своими западными „друзьями“ принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой „сходке“», — заявил Галузин в интервью ТАСС. По его словам, все лидеры стран СНГ отказались. Причиной отказа Галузин назвал то, что «все понимают суть данной конференции».

Саммит по Украине запланирована на 15—16 июня недалеко от города Люцерна. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков называл конференцию «абсурдом» из-за отсутствия на ней представителей РФ. Швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер заявлял, что конференция не должна стать антироссийской.

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Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с западными партнерами приглашал лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию по Украине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его данным, все лидеры отказались от предложения. «Зеленский со своими западными „друзьями“ принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой „сходке“», — заявил Галузин в интервью ТАСС. По его словам, все лидеры стран СНГ отказались. Причиной отказа Галузин назвал то, что «все понимают суть данной конференции». Саммит по Украине запланирована на 15—16 июня недалеко от города Люцерна. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков называл конференцию «абсурдом» из-за отсутствия на ней представителей РФ. Швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер заявлял, что конференция не должна стать антироссийской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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