Политика Зеленский пригласил лидеров стран СНГ на конференцию по Украине в Швейцарии МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказали 04 июня 2024 в 11:35 Размер текста - 17 + Все лидеры стран СНГ отказали Владимиру Зеленскому (на фото) в визите, сообщил Михаил Галузин Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с западными партнерами приглашал лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию по Украине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его данным, все лидеры отказались от предложения. «Зеленский со своими западными „друзьями“ принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой „сходке“», — заявил Галузин в интервью ТАСС. По его словам, все лидеры стран СНГ отказались. Причиной отказа Галузин назвал то, что «все понимают суть данной конференции». Саммит по Украине запланирована на 15—16 июня недалеко от города Люцерна. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков называл конференцию «абсурдом» из-за отсутствия на ней представителей РФ. Швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер заявлял, что конференция не должна стать антироссийской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с западными партнерами приглашал лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию по Украине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его данным, все лидеры отказались от предложения. «Зеленский со своими западными „друзьями“ принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой „сходке“», — заявил Галузин в интервью ТАСС. По его словам, все лидеры стран СНГ отказались. Причиной отказа Галузин назвал то, что «все понимают суть данной конференции». Саммит по Украине запланирована на 15—16 июня недалеко от города Люцерна. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков называл конференцию «абсурдом» из-за отсутствия на ней представителей РФ. Швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер заявлял, что конференция не должна стать антироссийской. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям