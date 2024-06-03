03 июня 2024

Посол Краевский посетил памятник ссыльным полякам в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль с дипломатическими номерами на полосе общественного транспорта. Екатеринбург, машина, toyota, выделенная полоса, автомобиль, камри, нарушение пдд, улица, карла либкнехта 5, дипломатические номера, красные, тоета, правил
Машину с дипломатическими номерами заметили в нескольких локациях (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге замечен кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского. Также по неподтвержденным данным дипломат посетил мемориал ссыльным полякам под Режом (Свердловская область). Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фото.

На кадрах видны машины с красными — дипломатическими номерами. Цифры 086 указывают на то, что в кортеже передвигается польский посол. Также автомобили были замечены в Режевском районе, где в поселках находятся памятники ссыльным полякам, умершим на Урале в годы Второй мировой войны. Переселенцы жили там в 1940-1944-х годах.

Визит Краевского в Екатеринбург носит неофициальный характер. Посол прилетел на Урал накануне, 3 июня, и поселился в четырехзвездочной гостинице «Онегин». Программа его пребывания пока неизвестна.

Посол разместился в отеле «Онегин»
Посол разместился в отеле «Онегин»
Фото:
Визит польского дипломата носит неофициальный характер
Визит польского дипломата носит неофициальный характер
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге замечен кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского. Также по неподтвержденным данным дипломат посетил мемориал ссыльным полякам под Режом (Свердловская область). Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фото. На кадрах видны машины с красными — дипломатическими номерами. Цифры 086 указывают на то, что в кортеже передвигается польский посол. Также автомобили были замечены в Режевском районе, где в поселках находятся памятники ссыльным полякам, умершим на Урале в годы Второй мировой войны. Переселенцы жили там в 1940-1944-х годах. Визит Краевского в Екатеринбург носит неофициальный характер. Посол прилетел на Урал накануне, 3 июня, и поселился в четырехзвездочной гостинице «Онегин». Программа его пребывания пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...