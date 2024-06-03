В Екатеринбурге замечен кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского. Также по неподтвержденным данным дипломат посетил мемориал ссыльным полякам под Режом (Свердловская область). Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фото.
На кадрах видны машины с красными — дипломатическими номерами. Цифры 086 указывают на то, что в кортеже передвигается польский посол. Также автомобили были замечены в Режевском районе, где в поселках находятся памятники ссыльным полякам, умершим на Урале в годы Второй мировой войны. Переселенцы жили там в 1940-1944-х годах.
Визит Краевского в Екатеринбург носит неофициальный характер. Посол прилетел на Урал накануне, 3 июня, и поселился в четырехзвездочной гостинице «Онегин». Программа его пребывания пока неизвестна.
Посол разместился в отеле «Онегин»
Фото: читатель URA.RU
Визит польского дипломата носит неофициальный характер
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В Екатеринбурге замечен кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского. Также по неподтвержденным данным дипломат посетил мемориал ссыльным полякам под Режом (Свердловская область). Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фото. На кадрах видны машины с красными — дипломатическими номерами. Цифры 086 указывают на то, что в кортеже передвигается польский посол. Также автомобили были замечены в Режевском районе, где в поселках находятся памятники ссыльным полякам, умершим на Урале в годы Второй мировой войны. Переселенцы жили там в 1940-1944-х годах. Визит Краевского в Екатеринбург носит неофициальный характер. Посол прилетел на Урал накануне, 3 июня, и поселился в четырехзвездочной гостинице «Онегин». Программа его пребывания пока неизвестна.