Депутаты срочно меняют структуру управления Челябинском

Депутаты гордумы Челябинска 6 июня проведут внеочередную сессию, чтобы поменять структуру управления городом. На этой же сессии будет утверждена схема нарезки округов по выборам в новый состав думы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы.
«Вносятся изменения в структуру администрации Челябинска. Это связано с ранее утвержденными изменениями, внесенными в устав города. Администрации внутригородских районов становятся структурными подразделениями мэрии Челябинска. Также будет утверждена схема нарезки округов для выборов в новый состав гордумы», — пояснили в пресс-службе думы.
В 2014 году Челябинск стал пилотной территорией для реформы местного самоуправления (МСУ). Областной центр стал городом с внутригородским делением. Каждый из семи районов стал самостоятельным муниципальным образованием, со своим бюджетом. Районных глав избирали районные советы депутатов. Выборы в гордуму были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из райсоветов формировалась дума в составе 49 человек.
Этот эксперимент был признан неудачным. Решено вернуться к прежней схеме управления городом. Районные администрации станут подчиняться мэрии, а глав районов будут назначать. Райсоветы упраздняются. 8 сентября челябинцы должны избрать 37 депутатов гордумы — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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