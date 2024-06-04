Депутаты срочно меняют структуру управления Челябинском

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Депутаты челябинской городской думы соберутся на заседание 6 июня
Депутаты челябинской городской думы соберутся на заседание 6 июня Фото:
новость из сюжета
В Челябинске отменяют реформу МСУ

Депутаты гордумы Челябинска 6 июня проведут внеочередную сессию, чтобы поменять структуру управления городом. На этой же сессии будет утверждена схема нарезки округов по выборам в новый состав думы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы.

«Вносятся изменения в структуру администрации Челябинска. Это связано с ранее утвержденными изменениями, внесенными в устав города. Администрации внутригородских районов становятся структурными подразделениями мэрии Челябинска. Также будет утверждена схема нарезки округов для выборов в новый состав гордумы», — пояснили в пресс-службе думы.

В 2014 году Челябинск стал пилотной территорией для реформы местного самоуправления (МСУ). Областной центр стал городом с внутригородским делением. Каждый из семи районов стал самостоятельным муниципальным образованием, со своим бюджетом. Районных глав избирали районные советы депутатов. Выборы в гордуму были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из райсоветов формировалась дума в составе 49 человек.

Этот эксперимент был признан неудачным. Решено вернуться к прежней схеме управления городом. Районные администрации станут подчиняться мэрии, а глав районов будут назначать. Райсоветы упраздняются. 8 сентября челябинцы должны избрать 37 депутатов гордумы — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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Депутаты гордумы Челябинска 6 июня проведут внеочередную сессию, чтобы поменять структуру управления городом. На этой же сессии будет утверждена схема нарезки округов по выборам в новый состав думы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы. «Вносятся изменения в структуру администрации Челябинска. Это связано с ранее утвержденными изменениями, внесенными в устав города. Администрации внутригородских районов становятся структурными подразделениями мэрии Челябинска. Также будет утверждена схема нарезки округов для выборов в новый состав гордумы», — пояснили в пресс-службе думы. В 2014 году Челябинск стал пилотной территорией для реформы местного самоуправления (МСУ). Областной центр стал городом с внутригородским делением. Каждый из семи районов стал самостоятельным муниципальным образованием, со своим бюджетом. Районных глав избирали районные советы депутатов. Выборы в гордуму были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из райсоветов формировалась дума в составе 49 человек. Этот эксперимент был признан неудачным. Решено вернуться к прежней схеме управления городом. Районные администрации станут подчиняться мэрии, а глав районов будут назначать. Райсоветы упраздняются. 8 сентября челябинцы должны избрать 37 депутатов гордумы — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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