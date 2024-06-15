Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

15 июня 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Полпреду Владимиру Якушеву предложили пост секретаря генсовета ЕР Фото: Размик Закарян © URA.RU Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета партии. Об этом сообщила пресс-служба ЕР. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета ЕР. Он сменит Андрея Турчака, которому президент РФ Владимир Путин предложил 4 июня возглавить Республику Алтай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета партии. Об этом сообщила пресс-служба ЕР. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета ЕР. Он сменит Андрея Турчака, которому президент РФ Владимир Путин предложил 4 июня возглавить Республику Алтай.