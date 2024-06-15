Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

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Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, владимир якушев
Полпреду Владимиру Якушеву предложили пост секретаря генсовета ЕР Фото:

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета партии. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.

Ранее URA.RU сообщало, что Якушев стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета ЕР. Он сменит Андрея Турчака, которому президент РФ Владимир Путин предложил 4 июня возглавить Республику Алтай.

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета партии. Об этом сообщила пресс-служба ЕР. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета ЕР. Он сменит Андрея Турчака, которому президент РФ Владимир Путин предложил 4 июня возглавить Республику Алтай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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