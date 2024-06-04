В Белгороде старшая по дому не пустила детей во время ракетной опасности. Видео

04 июня 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Дети хотели укрыться в подъезде во время ракетной опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дома не пустила в подъезд детей, которые хотели найти укрытие. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей. «В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности. Им пришлось бежать в другой подъезд», — сообщает telegram-канал. За детей не вступились и взрослые. Местные жители рассказали, что сейчас женщину требуют привлечь к ответственности за оставление детей в опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дома не пустила в подъезд детей, которые хотели найти укрытие. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей. «В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности. Им пришлось бежать в другой подъезд», — сообщает telegram-канал. За детей не вступились и взрослые. Местные жители рассказали, что сейчас женщину требуют привлечь к ответственности за оставление детей в опасности.