Дети хотели укрыться в подъезде во время ракетной опасности
Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дома не пустила в подъезд детей, которые хотели найти укрытие. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей.
«В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности. Им пришлось бежать в другой подъезд», — сообщает telegram-канал. За детей не вступились и взрослые. Местные жители рассказали, что сейчас женщину требуют привлечь к ответственности за оставление детей в опасности.
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