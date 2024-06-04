В Белгороде старшая по дому не пустила детей во время ракетной опасности. Видео

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Дети хотели укрыться в подъезде во время ракетной опасности Фото:

Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дома не пустила в подъезд детей, которые хотели найти укрытие. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей.

«В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности. Им пришлось бежать в другой подъезд», — сообщает telegram-канал. За детей не вступились и взрослые. Местные жители рассказали, что сейчас женщину требуют привлечь к ответственности за оставление детей в опасности.

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Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дома не пустила в подъезд детей, которые хотели найти укрытие. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей. «В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности. Им пришлось бежать в другой подъезд», — сообщает telegram-канал. За детей не вступились и взрослые. Местные жители рассказали, что сейчас женщину требуют привлечь к ответственности за оставление детей в опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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