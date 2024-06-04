Звезда мировой оперы даст детям шанс проявить таланты на фестивале в Казани

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината "Велес". Курган, музыкальные инструменты, сцена, рок концерт, рок звезды
В Татарстане в Казани 5 июня состоится гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024» (архивное фото) Фото:

В Татарстане в Казани 5 июня состоится гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024». Мероприятие пройдет вечером в культурном центре «Сайдаш». Конкурс пройдет под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Концерт проводится при поддержке мэрии и управления культуры Казани и Центра современной музыки Софии Губайдулиной, рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля.

«Я тоже в детстве начинала с участия в городских конкурсах и хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются дети, что это им дает. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, благодаря участию в этом конкурсе у них появляется возможность по-другому на себя посмотреть, расширить свой творческий кругозор», — заявила Гарифуллина. Ее слова приводит пресс-служба фестиваля. Она также выразила уверенность в том, что все участники конкурса в будущем будут составлять творческую элиту России и Татарстана.

Событие собрало более 100 талантливых юных исполнителей из Казани, которые представят свое искусство в различных жанрах и составах. Это и солисты-инструменталисты, и школьные ансамбли разных составов. Для победителей предусмотрена честь выступить с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной перед широкой публикой.

В дальнейшем этот проект планируется проводить ежегодно. Он призван поддерживать и развивать способности творчески одаренных детей, а также повышать их исполнительный уровень

Центр современной музыки Софии Губайдулиной на протяжении долгого времени акцентирует свою деятельность на поддержке и стимулировании творческих способностей молодого поколения. В Казани дети и подростки, обучающиеся в музыкальных школах и школах искусств, имеют возможность участвовать в разнообразных арт-проектах, таких как творческие лаборатории, мастер-классы и просветительские программы, реализуемые при активном участии Центра.

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В Татарстане в Казани 5 июня состоится гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024». Мероприятие пройдет вечером в культурном центре «Сайдаш». Конкурс пройдет под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Концерт проводится при поддержке мэрии и управления культуры Казани и Центра современной музыки Софии Губайдулиной, рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля. «Я тоже в детстве начинала с участия в городских конкурсах и хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются дети, что это им дает. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, благодаря участию в этом конкурсе у них появляется возможность по-другому на себя посмотреть, расширить свой творческий кругозор», — заявила Гарифуллина. Ее слова приводит пресс-служба фестиваля. Она также выразила уверенность в том, что все участники конкурса в будущем будут составлять творческую элиту России и Татарстана. Событие собрало более 100 талантливых юных исполнителей из Казани, которые представят свое искусство в различных жанрах и составах. Это и солисты-инструменталисты, и школьные ансамбли разных составов. Для победителей предусмотрена честь выступить с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной перед широкой публикой. В дальнейшем этот проект планируется проводить ежегодно. Он призван поддерживать и развивать способности творчески одаренных детей, а также повышать их исполнительный уровень
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