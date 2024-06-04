Синоптики раскрыли, каким будет лето в Свердловской области

Лето в Свердловской области ожидается теплее нормы
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После холодного мая уральцы могут надеяться на теплое лето Фото:

Наступившее в Свердловской области лето обещает быть теплее нормы. Таким прогнозом поделились синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Лето в целом будет по температуре близким к норме и немного теплее нормы при достаточном, а в августе несколько избыточном, количестве осадков. Наиболее теплым месяцем ожидается традиционно июль», — сказано в сообщении.

Метеорологи уточнили, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды. Они могут привести к высокой пожарной опасности или к так называемой летней конвекции — шквалам, граду и сильным ливням.

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Наступившее в Свердловской области лето обещает быть теплее нормы. Таким прогнозом поделились синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Лето в целом будет по температуре близким к норме и немного теплее нормы при достаточном, а в августе несколько избыточном, количестве осадков. Наиболее теплым месяцем ожидается традиционно июль», — сказано в сообщении. Метеорологи уточнили, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды. Они могут привести к высокой пожарной опасности или к так называемой летней конвекции — шквалам, граду и сильным ливням.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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