Синоптики раскрыли, каким будет лето в Свердловской области

Наступившее в Свердловской области лето обещает быть теплее нормы. Таким прогнозом поделились синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Лето в целом будет по температуре близким к норме и немного теплее нормы при достаточном, а в августе несколько избыточном, количестве осадков. Наиболее теплым месяцем ожидается традиционно июль», — сказано в сообщении.
Метеорологи уточнили, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды. Они могут привести к высокой пожарной опасности или к так называемой летней конвекции — шквалам, граду и сильным ливням.
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