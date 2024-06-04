Синоптики раскрыли, каким будет лето в Свердловской области

Лето в Свердловской области ожидается теплее нормы

04 июня 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

После холодного мая уральцы могут надеяться на теплое лето Фото: Александр Мамаев © URA.RU Наступившее в Свердловской области лето обещает быть теплее нормы. Таким прогнозом поделились синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Лето в целом будет по температуре близким к норме и немного теплее нормы при достаточном, а в августе несколько избыточном, количестве осадков. Наиболее теплым месяцем ожидается традиционно июль», — сказано в сообщении. Метеорологи уточнили, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды. Они могут привести к высокой пожарной опасности или к так называемой летней конвекции — шквалам, граду и сильным ливням. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступившее в Свердловской области лето обещает быть теплее нормы. Таким прогнозом поделились синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Лето в целом будет по температуре близким к норме и немного теплее нормы при достаточном, а в августе несколько избыточном, количестве осадков. Наиболее теплым месяцем ожидается традиционно июль», — сказано в сообщении. Метеорологи уточнили, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды. Они могут привести к высокой пожарной опасности или к так называемой летней конвекции — шквалам, граду и сильным ливням.