Суд вынес решение по ЧВК «Енот»

Суд оправдал ЧВК «Енот», члены которой обвинялись в кражах и разбоях
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Участники ЧВК "Енот" обвинялись в разбоях и грабежах
Участники ЧВК "Енот" обвинялись в разбоях и грабежах Фото:

Военный суд в Москве оправдал пятерых участников военно-патриотической организации ЧВК «Енот». Они обвинялись в разбоях и кражах. В числе членов организации — экс-сотрудник ФСБ Александр Мрищук и его подельники. 

«Военный суд в Москве оправдал пятерых участников военно-патриотической организации ЧВК „Енот“. Обвинение просило приговорить Мрищука к 17 годам, остальных — к срокам от 12 до 15 лет», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает корреспондент ТАСС. 

За основанием ЧВК «Енот» предположительно стоит Игорь Мангушев, руководитель движения «Светлая Русь». Во времена усиления напряженности в Донбассе с 2014 года, он вместе со своими соратниками пытался организовать деятельность ополченцев на официальном уровне. В качестве талисмана группы был выбран плюшевый енот по имени Лаврентий. Весной 2016 года была официально зарегистрирована Региональная общественная организация, направленная на военно-патриотическое воспитание молодежи, получившая название «Единые народные общинные товарищества», сокращенно именуемая «ЕНОТ». Эта организация была признана в России преступным сообществом.

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Военный суд в Москве оправдал пятерых участников военно-патриотической организации ЧВК «Енот». Они обвинялись в разбоях и кражах. В числе членов организации — экс-сотрудник ФСБ Александр Мрищук и его подельники.  «Военный суд в Москве оправдал пятерых участников военно-патриотической организации ЧВК „Енот“. Обвинение просило приговорить Мрищука к 17 годам, остальных — к срокам от 12 до 15 лет», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает корреспондент ТАСС.  За основанием ЧВК «Енот» предположительно стоит Игорь Мангушев, руководитель движения «Светлая Русь». Во времена усиления напряженности в Донбассе с 2014 года, он вместе со своими соратниками пытался организовать деятельность ополченцев на официальном уровне. В качестве талисмана группы был выбран плюшевый енот по имени Лаврентий. Весной 2016 года была официально зарегистрирована Региональная общественная организация, направленная на военно-патриотическое воспитание молодежи, получившая название «Единые народные общинные товарищества», сокращенно именуемая «ЕНОТ». Эта организация была признана в России преступным сообществом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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