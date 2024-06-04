ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом

04 июня 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Из-за атаки беспилотника пострадали два человека Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Головчино Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. <…> В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что одна женщина получила осколочные ранения. Также пострадал замглавы администрации Грайворонского городского округа. Ом оказывается медицинская помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Головчино Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. <…> В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что одна женщина получила осколочные ранения. Также пострадал замглавы администрации Грайворонского городского округа. Ом оказывается медицинская помощь.