ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом

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Из-за атаки беспилотника пострадали два человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Головчино Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. <…> В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, что одна женщина получила осколочные ранения. Также пострадал замглавы администрации Грайворонского городского округа. Ом оказывается медицинская помощь.

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В селе Головчино Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. <…> В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что одна женщина получила осколочные ранения. Также пострадал замглавы администрации Грайворонского городского округа. Ом оказывается медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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