ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом

В селе Головчино Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья. <…> В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Глава региона уточнил, что одна женщина получила осколочные ранения. Также пострадал замглавы администрации Грайворонского городского округа. Ом оказывается медицинская помощь.
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