В Грузии после принятия закона об иноагентах хотят запретить пропаганду ЛГБТ*

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение парламента несколько законопроектов, связанных с запретом пропаганды ЛГБТ (запрещенная организация в России, призвана экстремистской и террористической) и смены пола. Об этом рассказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. На днях в стране приняли закон об иноагентах.
«Сегодня парламентское большинство инициирует пакет законопроектов „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“, — заявил Шалва Папуашвили в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что в парламенте готовятся внести в первом чтении законопроекты, запрещающие регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины. Также новые ограничения коснутся усыновления детей однополой парой. Помимо этого смена пола будет под запертом, также пропаганда ЛГБТ будет запрещена в образовательных учреждениях.
Всего планируется внести пакет из 18 законодательных ограничений. В Грузии 3 июня также вступил в силу закон об иностранных агентах. Ранее в Евросоюзе пригрозили стране, что она не будет принята в состав ЕС, если будет принят данный законопроект. США собираются ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах, передает «Национальная служба новостей».
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ
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