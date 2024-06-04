Путин доверил Шойгу новую работу

Путин: Шойгу будет координировать развитие ОПК в РФ

04 июня 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу будет координировать развитие ОПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее распоряжение президент дал во время заседания правительства страны. «Есть один вопрос, он касается ОПК. Достаточно обсудили, мне кажется, надо. Здесь тянуть не нужно. Нужен координатор, им будет секретарь Совбеза РФ [Сергей Шойгу]», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее Владимир Путин снял Шойгу с должности главы Минобороны РФ и вместо него назначил Андрея Белоусова. Сам экс-министр был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Путин поручил акцентировать внимание на экономическую составляющую оборонной промышленности в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее распоряжение президент дал во время заседания правительства страны. «Есть один вопрос, он касается ОПК. Достаточно обсудили, мне кажется, надо. Здесь тянуть не нужно. Нужен координатор, им будет секретарь Совбеза РФ [Сергей Шойгу]», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее Владимир Путин снял Шойгу с должности главы Минобороны РФ и вместо него назначил Андрея Белоусова. Сам экс-министр был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Путин поручил акцентировать внимание на экономическую составляющую оборонной промышленности в стране.