Орбан: Венгрия является единственной страной ЕС, чьи граждане гибнут на Украине

Венгрия — единственная страна-член Европейского союза, чьи граждане погибают в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Есть венгерские граждане мадьярского меньшинства на Украине, которые сражаются вместе с украинской армией и теряют свои жизни. Мы — единственная страна в ЕС, граждане которой погибают на Украине», — рассказал Виктор Орбан в интервью изданию Giornale.
Политик подчеркнул, что сейчас Венгрия находится на «перекрестке»: либо изолировать конфликт и попробовать решить его дипломатическим путем, либо углубиться в него. Он также отметил, что стратегия ЕС в украинском конфликте «неудачна даже тактически» и что необходимо определить стратегические интересы Европы и потребовать прекращения огня.
Венгерский журналист Габор Штир заявил, что несогласие Венгрии со вступлением Украины в Евросоюз и предоставление помощи Киеву Будапешт организовал ради своей выгоды. По его словам, Орбан «торгуется», потому что позже планирует вернуться к вопросу о выделении Украине 50 млрд евро, пишет НСН.
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