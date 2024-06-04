04 июня 2024

Орбан: Венгрия является единственной страной ЕС, чьи граждане гибнут на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Виктора Орбана, на Украине погибают венгерские граждане мадьярского меньшинства
По словам Виктора Орбана, на Украине погибают венгерские граждане мадьярского меньшинства Фото:

Венгрия — единственная страна-член Европейского союза, чьи граждане погибают в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Есть венгерские граждане мадьярского меньшинства на Украине, которые сражаются вместе с украинской армией и теряют свои жизни. Мы — единственная страна в ЕС, граждане которой погибают на Украине», — рассказал Виктор Орбан в интервью изданию Giornale.

Политик подчеркнул, что сейчас Венгрия находится на «перекрестке»: либо изолировать конфликт и попробовать решить его дипломатическим путем, либо углубиться в него. Он также отметил, что стратегия ЕС в украинском конфликте «неудачна даже тактически» и что необходимо определить стратегические интересы Европы и потребовать прекращения огня.

Венгерский журналист Габор Штир заявил, что несогласие Венгрии со вступлением Украины в Евросоюз и предоставление помощи Киеву Будапешт организовал ради своей выгоды. По его словам, Орбан «торгуется», потому что позже планирует вернуться к вопросу о выделении Украине 50 млрд евро, пишет НСН

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Венгрия — единственная страна-член Европейского союза, чьи граждане погибают в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Есть венгерские граждане мадьярского меньшинства на Украине, которые сражаются вместе с украинской армией и теряют свои жизни. Мы — единственная страна в ЕС, граждане которой погибают на Украине», — рассказал Виктор Орбан в интервью изданию Giornale. Политик подчеркнул, что сейчас Венгрия находится на «перекрестке»: либо изолировать конфликт и попробовать решить его дипломатическим путем, либо углубиться в него. Он также отметил, что стратегия ЕС в украинском конфликте «неудачна даже тактически» и что необходимо определить стратегические интересы Европы и потребовать прекращения огня. Венгерский журналист Габор Штир заявил, что несогласие Венгрии со вступлением Украины в Евросоюз и предоставление помощи Киеву Будапешт организовал ради своей выгоды. По его словам, Орбан «торгуется», потому что позже планирует вернуться к вопросу о выделении Украине 50 млрд евро, пишет НСН. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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