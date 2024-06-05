Над Воронежем на предельно низкой высоте сбит беспилотник

Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник над Воронежем. Он летел на предельной низкой высоте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что на территории области не введен режим ракетной опасности. В результате инцидента о пострадавших не сообщается, как и о разрушениях.
Украина периодически запускает беспилотники в направлении российских территорий. Чаще всего от атак дронов страдают приграничные территории, такие как Белгородская область, Курская и другие.
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Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник над Воронежем. Он летел на предельной низкой высоте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что на территории области не введен режим ракетной опасности. В результате инцидента о пострадавших не сообщается, как и о разрушениях. Украина периодически запускает беспилотники в направлении российских территорий. Чаще всего от атак дронов страдают приграничные территории, такие как Белгородская область, Курская и другие.