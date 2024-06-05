Над Воронежем на предельно низкой высоте сбит беспилотник

05 июня 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Над Воронежем средствами ПВО РФ был сбит вражеский беспилотник, сообщил Александр Гусев Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник над Воронежем. Он летел на предельной низкой высоте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что на территории области не введен режим ракетной опасности. В результате инцидента о пострадавших не сообщается, как и о разрушениях. Украина периодически запускает беспилотники в направлении российских территорий. Чаще всего от атак дронов страдают приграничные территории, такие как Белгородская область, Курская и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник над Воронежем. Он летел на предельной низкой высоте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что на территории области не введен режим ракетной опасности. В результате инцидента о пострадавших не сообщается, как и о разрушениях. Украина периодически запускает беспилотники в направлении российских территорий. Чаще всего от атак дронов страдают приграничные территории, такие как Белгородская область, Курская и другие.