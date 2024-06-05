Над Воронежем на предельно низкой высоте сбит беспилотник

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу,  stock, дрон
Над Воронежем средствами ПВО РФ был сбит вражеский беспилотник, сообщил Александр Гусев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник над Воронежем. Он летел на предельной низкой высоте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что на территории области не введен режим ракетной опасности. В результате инцидента о пострадавших не сообщается, как и о разрушениях.

Украина периодически запускает беспилотники в направлении российских территорий. Чаще всего от атак дронов страдают приграничные территории, такие как Белгородская область, Курская и другие.

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Российские средства ПВО сбили вражеский беспилотник над Воронежем. Он летел на предельной низкой высоте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что на территории области не введен режим ракетной опасности. В результате инцидента о пострадавших не сообщается, как и о разрушениях. Украина периодически запускает беспилотники в направлении российских территорий. Чаще всего от атак дронов страдают приграничные территории, такие как Белгородская область, Курская и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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