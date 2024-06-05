В Госдуме заявили о внедрении международных расчетов цифровым рублем уже в следующем году

Аксаков: через пять лет цифровая валюта станет обычным явлением

05 июня 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Со следующего года Россия может использовать цифровой рубль для международных транзакций, подчеркнул Анатолий Аксаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новость по теме Зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета. Видео Уже через пять лет Россия будет активно использовать цифровой рубль при расчете с зарубежными странами. Первые транзакции с учетом цифровой валюты могут быть произведены уже в следующем году. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. «Допускаю, что цифровой рубль, возможно, будет использован для международных расчетов уже в следующем году, первые расчеты могут пройти. <…> Но уверен, что лет через пять это будет уже достаточно обычным явлением», — подчеркнул Анатолий Аксаков в преддверии форума ПМЭФ. Его слова передает ТАСС. Председатель комитета Госдумы предположил, что первой страной, которая будет производить цифровые расчеты с РФ станет Китай. Годом ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России цифрового рубля. Основная особенность цифровой валюты заключается в том, что ее полностью контролирует Центробанк. При этом деньги невозможно украсть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже через пять лет Россия будет активно использовать цифровой рубль при расчете с зарубежными странами. Первые транзакции с учетом цифровой валюты могут быть произведены уже в следующем году. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. «Допускаю, что цифровой рубль, возможно, будет использован для международных расчетов уже в следующем году, первые расчеты могут пройти. <…> Но уверен, что лет через пять это будет уже достаточно обычным явлением», — подчеркнул Анатолий Аксаков в преддверии форума ПМЭФ. Его слова передает ТАСС. Председатель комитета Госдумы предположил, что первой страной, которая будет производить цифровые расчеты с РФ станет Китай. Годом ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России цифрового рубля. Основная особенность цифровой валюты заключается в том, что ее полностью контролирует Центробанк. При этом деньги невозможно украсть.