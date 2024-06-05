В Госдуме заявили о внедрении международных расчетов цифровым рублем уже в следующем году

Уже через пять лет Россия будет активно использовать цифровой рубль при расчете с зарубежными странами. Первые транзакции с учетом цифровой валюты могут быть произведены уже в следующем году. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
«Допускаю, что цифровой рубль, возможно, будет использован для международных расчетов уже в следующем году, первые расчеты могут пройти. <…> Но уверен, что лет через пять это будет уже достаточно обычным явлением», — подчеркнул Анатолий Аксаков в преддверии форума ПМЭФ. Его слова передает ТАСС. Председатель комитета Госдумы предположил, что первой страной, которая будет производить цифровые расчеты с РФ станет Китай.
Годом ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России цифрового рубля. Основная особенность цифровой валюты заключается в том, что ее полностью контролирует Центробанк. При этом деньги невозможно украсть.
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