В Госдуме заявили о внедрении международных расчетов цифровым рублем уже в следующем году

Аксаков: через пять лет цифровая валюта станет обычным явлением
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Со следующего года Россия может использовать цифровой рубль для международных транзакций, подчеркнул Анатолий Аксаков Фото:
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Уже через пять лет Россия будет активно использовать цифровой рубль при расчете с зарубежными странами. Первые транзакции с учетом цифровой валюты могут быть произведены уже в следующем году. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Допускаю, что цифровой рубль, возможно, будет использован для международных расчетов уже в следующем году, первые расчеты могут пройти. <…> Но уверен, что лет через пять это будет уже достаточно обычным явлением», — подчеркнул Анатолий Аксаков в преддверии форума ПМЭФ. Его слова передает ТАСС. Председатель комитета Госдумы предположил, что первой страной, которая будет производить цифровые расчеты с РФ станет Китай.

Годом ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России цифрового рубля. Основная особенность цифровой валюты заключается в том, что ее полностью контролирует Центробанк. При этом деньги невозможно украсть.

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Уже через пять лет Россия будет активно использовать цифровой рубль при расчете с зарубежными странами. Первые транзакции с учетом цифровой валюты могут быть произведены уже в следующем году. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. «Допускаю, что цифровой рубль, возможно, будет использован для международных расчетов уже в следующем году, первые расчеты могут пройти. <…> Но уверен, что лет через пять это будет уже достаточно обычным явлением», — подчеркнул Анатолий Аксаков в преддверии форума ПМЭФ. Его слова передает ТАСС. Председатель комитета Госдумы предположил, что первой страной, которая будет производить цифровые расчеты с РФ станет Китай. Годом ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России цифрового рубля. Основная особенность цифровой валюты заключается в том, что ее полностью контролирует Центробанк. При этом деньги невозможно украсть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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