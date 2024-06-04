В Челябинске закроют движение на одном из самых проблемных перекрестков города. Карта

05 июня 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Движение на участках будет ограничено на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ремонтируют трамвайные пути на одном из самых проблемных перекрестков на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы. В связи с заменой стрелочного узла на перекрестке будет поэтапно изменена схема организации движения. «В Челябинске с 22 часов 6 июня до 15 июля закрывается движение по Каслинской в прямом направлении, движение по проспекту Победы — прямо и направо. С 22 часов 9 июня до 15 июля дополнительно будет закрыт проезд по проспекту Победы в прямом направлении от Кирова в сторону Свердловского проспекта, движение транспортных средств будет организованно через разворот напротив дома Каслинская, 42», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также в ведомстве напомнили, из-за ремонта четыре трамвая под номерами 3, 14, 16, 19 также перестанут курсировать по городу, а трамваи 15, 18, 22 поедут по другим маршрутам. В это время рекомендуется использовать альтернативные виды транспорта. К ним относится трамвай-челнок Свердловский проспект — Чичерина и автобус КМ1 Теплотехнический институт — ЧМК. В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» ведутся работы на 24 объектах улично-дорожной сети. В том числе ремонтируются трамвайные пути. В частности, продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Троицкому тракту, Потребительской 1-й, Щербаковской 2-й, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3. В рамках капитального ремонта проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов и средств регулирования дорожного движения. В Челябинске ремонтируют трамвайные пути на одном из самых проблемных перекрестков на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы Карта: пресс-служба мэрии г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске ремонтируют трамвайные пути на одном из самых проблемных перекрестков на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы. В связи с заменой стрелочного узла на перекрестке будет поэтапно изменена схема организации движения. «В Челябинске с 22 часов 6 июня до 15 июля закрывается движение по Каслинской в прямом направлении, движение по проспекту Победы — прямо и направо. С 22 часов 9 июня до 15 июля дополнительно будет закрыт проезд по проспекту Победы в прямом направлении от Кирова в сторону Свердловского проспекта, движение транспортных средств будет организованно через разворот напротив дома Каслинская, 42», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также в ведомстве напомнили, из-за ремонта четыре трамвая под номерами 3, 14, 16, 19 также перестанут курсировать по городу, а трамваи 15, 18, 22 поедут по другим маршрутам. В это время рекомендуется использовать альтернативные виды транспорта. К ним относится трамвай-челнок Свердловский проспект — Чичерина и автобус КМ1 Теплотехнический институт — ЧМК. В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» ведутся работы на 24 объектах улично-дорожной сети. В том числе ремонтируются трамвайные пути. В частности, продолжается ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Троицкому тракту, Потребительской 1-й, Щербаковской 2-й, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3. В рамках капитального ремонта проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов и средств регулирования дорожного движения.