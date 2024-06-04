Свердловские власти отправили грузовой автоэвакуатор к бунтующим дальнобойщикам

05 июня 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Из-за того, что дальнобойщики перекрыли движение, под Среднеуральском образовалась огромная пробка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фуру одного из дальнобойщиков, перекрывшую дорогу под Среднеуральском (Свердловская область) в знак протеста, уберут с проезжей части грузовым автоэвакуатором. Сам владелец машины отказывается выполнять требования полицейских, рассказал URA.RU источник, знакомый с планами местных властей. «Движение [в сторону Среднеуральска возле поселка Сагра] так и стоит. Как только на днях ввели ограничительные рамки, начался протест. На месте работают сотрудники полиции, ждут грузовой автоэвакуатор», — поделился собеседник. Дальнобойщики взбунтовались после того, как для них закрыли движение по плотине Среднеуральской ГРЭС. По словам собственников, она очень старая и может не выдержать интенсивной нагрузки. Эту ситуацию власти обсуждают не первый год. Один из способов решения проблемы, которую называли — строительство объездной дороги через поселок Аять. Но дальнобойщиков такой вариант не устраивает, так как путь станет длиннее. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок пояснил URA.RU, что на жизнь города блокировка движения никак не повлияла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фуру одного из дальнобойщиков, перекрывшую дорогу под Среднеуральском (Свердловская область) в знак протеста, уберут с проезжей части грузовым автоэвакуатором. Сам владелец машины отказывается выполнять требования полицейских, рассказал URA.RU источник, знакомый с планами местных властей. «Движение [в сторону Среднеуральска возле поселка Сагра] так и стоит. Как только на днях ввели ограничительные рамки, начался протест. На месте работают сотрудники полиции, ждут грузовой автоэвакуатор», — поделился собеседник. Дальнобойщики взбунтовались после того, как для них закрыли движение по плотине Среднеуральской ГРЭС. По словам собственников, она очень старая и может не выдержать интенсивной нагрузки. Эту ситуацию власти обсуждают не первый год. Один из способов решения проблемы, которую называли — строительство объездной дороги через поселок Аять. Но дальнобойщиков такой вариант не устраивает, так как путь станет длиннее. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок пояснил URA.RU, что на жизнь города блокировка движения никак не повлияла.