Политика Власть Турчака досрочно сняли с должности в Совфеде. Видео 05 июня 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Совфед досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака на должности вице-спикера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на соответствующем посту. Связано это с новым назначением Турчака на должность врио Республику Алтай. «Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай», — передает ТАСС. Накануне российский президент Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на соответствующем посту. Связано это с новым назначением Турчака на должность врио Республику Алтай. «Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай», — передает ТАСС. Накануне российский президент Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям