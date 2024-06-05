Турчака досрочно сняли с должности в Совфеде. Видео

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, турчак андрей
Совфед досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака на должности вице-спикера Фото:

Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на соответствующем посту. Связано это с новым назначением Турчака на должность врио Республику Алтай.

«Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай», — передает ТАСС. Накануне российский президент Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай.

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Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на соответствующем посту. Связано это с новым назначением Турчака на должность врио Республику Алтай. «Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай», — передает ТАСС. Накануне российский президент Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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