Совфед досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака на должности вице-спикера
Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на соответствующем посту. Связано это с новым назначением Турчака на должность врио Республику Алтай.
«Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай», — передает ТАСС. Накануне российский президент Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай.
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