04 июня 2024

Союз писателей России отказался сотрудничать с «Красной строкой» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка стелы к фестивалю "Красная строка". Екатеринбург, стела красная строка
На «Красной строке» выступят лишь некоторые члены местного Союза писателей России Фото:

Екатеринбургское отделение Союза писателей России не сотрудничает с книжным фестивалем «Красная строка» из-за того, что на протяжении двух лет их представители не могли найти общий язык. К писателям поздно приходили с предложениями и предлагали провести премию «Аэлита» (она присуждается авторам-фантастам) за свой счет, но в рамках фестиваля. Об этом рассказал председатель правления Борис Долинго.

«Было предложение перед первой „Красной строкой“ по фестивалю „Аэлита“. Сделано это было буквально накануне [фестиваля] — организаторы хотели, чтобы мы вручили премию „Аэлита“ в рамках мероприятия. Было очень мало времени, не было никакого финансирования, чтобы привезти лауреатов и почетных гостей. И встраивать „Аэлиту“ в такое мероприятие — это значит потерять определенный статус. Мы тогда не нашли общий язык», — пояснил Долинго на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году команда фестиваля вновь хотела наладить связи, но договориться не удалось. «Мы опять не нашли общий язык, потому что „вы сами организуйте ‚Аэлиту‘, а проведите в рамках ‚Красной строки‘“. Финансировать они это не захотели», — уточнил председатель правления. Но отдельные члены местного Союза писателей России — Евгений Касимов и Владимир Каржавин — все же будут выставлять на фестивале свои книги.

В прошлом году «Красная строка» прошла впервые, его посетило около 45 тысяч человек. В мероприятии участвовало 130 издательств и книжных магазинов со всей России и пяти стран. На лекциях выступали писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, Денис Драгунский. В интервью URA.RU создатель «Красной строки» Евгений Горенбург рассказал, что фестиваль не сотрудничал с региональными издательствами, библиотеками и Союзом писателей, потому что люди не обращались или проигнорировали мероприятие.

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Екатеринбургское отделение Союза писателей России не сотрудничает с книжным фестивалем «Красная строка» из-за того, что на протяжении двух лет их представители не могли найти общий язык. К писателям поздно приходили с предложениями и предлагали провести премию «Аэлита» (она присуждается авторам-фантастам) за свой счет, но в рамках фестиваля. Об этом рассказал председатель правления Борис Долинго. «Было предложение перед первой „Красной строкой“ по фестивалю „Аэлита“. Сделано это было буквально накануне [фестиваля] — организаторы хотели, чтобы мы вручили премию „Аэлита“ в рамках мероприятия. Было очень мало времени, не было никакого финансирования, чтобы привезти лауреатов и почетных гостей. И встраивать „Аэлиту“ в такое мероприятие — это значит потерять определенный статус. Мы тогда не нашли общий язык», — пояснил Долинго на пресс-конференции в ТАСС. В этом году команда фестиваля вновь хотела наладить связи, но договориться не удалось. «Мы опять не нашли общий язык, потому что „вы сами организуйте ‚Аэлиту‘, а проведите в рамках ‚Красной строки‘“. Финансировать они это не захотели», — уточнил председатель правления. Но отдельные члены местного Союза писателей России — Евгений Касимов и Владимир Каржавин — все же будут выставлять на фестивале свои книги. В прошлом году «Красная строка» прошла впервые, его посетило около 45 тысяч человек. В мероприятии участвовало 130 издательств и книжных магазинов со всей России и пяти стран. На лекциях выступали писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, Денис Драгунский. В интервью URA.RU создатель «Красной строки» Евгений Горенбург рассказал, что фестиваль не сотрудничал с региональными издательствами, библиотеками и Союзом писателей, потому что люди не обращались или проигнорировали мероприятие.
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