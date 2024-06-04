Мигрант напал на екатеринбуржцев из-за нелегальных сим-карт

05 июня 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Мигрант ударил девушку и испортил оборудование съемочной группы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге съемочная группа местного телеканала стала жертвой нападения мигранта из-за их вмешательства в нелегальную раздачу сим-карт без предъявления документов возле миграционного центра. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие пишут заявление в СК, рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Около миграционного центра журналисты увидели, как мужчина раздает сим-карты мигрантам — без оформления и предъявления паспорта. Диалог сначала строился дружелюбно, пока в него не вмешался „старший“, который напал на съемочную группу, испортил оборудование и ударил девушку-журналиста», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Возле учреждения журналисты вели расследование по нелегальной постановке мигрантов на учет. В настоящее время пострадавшие пишут заявление в СК. «Корреспонденты выражают надежду, что ситуацию возьмет на контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин», — отметил общественник. Ранее сотрудники ФСБ задержали начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина. Ему вменяют статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Статусный силовик заключен под стражу на два месяца — по 20 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге съемочная группа местного телеканала стала жертвой нападения мигранта из-за их вмешательства в нелегальную раздачу сим-карт без предъявления документов возле миграционного центра. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие пишут заявление в СК, рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Около миграционного центра журналисты увидели, как мужчина раздает сим-карты мигрантам — без оформления и предъявления паспорта. Диалог сначала строился дружелюбно, пока в него не вмешался „старший“, который напал на съемочную группу, испортил оборудование и ударил девушку-журналиста», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Возле учреждения журналисты вели расследование по нелегальной постановке мигрантов на учет. В настоящее время пострадавшие пишут заявление в СК. «Корреспонденты выражают надежду, что ситуацию возьмет на контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин», — отметил общественник. Ранее сотрудники ФСБ задержали начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина. Ему вменяют статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Статусный силовик заключен под стражу на два месяца — по 20 июля.