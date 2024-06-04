04 июня 2024

Мигрант напал на екатеринбуржцев из-за нелегальных сим-карт

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Мигрант ударил девушку и испортил оборудование съемочной группы Фото:

В Екатеринбурге съемочная группа местного телеканала стала жертвой нападения мигранта из-за их вмешательства в нелегальную раздачу сим-карт без предъявления документов возле миграционного центра. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие пишут заявление в СК, рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Около миграционного центра журналисты увидели, как мужчина раздает сим-карты мигрантам — без оформления и предъявления паспорта. Диалог сначала строился дружелюбно, пока в него не вмешался „старший“, который напал на съемочную группу, испортил оборудование и ударил девушку-журналиста», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Возле учреждения журналисты вели расследование по нелегальной постановке мигрантов на учет.

В настоящее время пострадавшие пишут заявление в СК. «Корреспонденты выражают надежду, что ситуацию возьмет на контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин», — отметил общественник.

Ранее сотрудники ФСБ задержали начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина. Ему вменяют статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Статусный силовик заключен под стражу на два месяца — по 20 июля.

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В Екатеринбурге съемочная группа местного телеканала стала жертвой нападения мигранта из-за их вмешательства в нелегальную раздачу сим-карт без предъявления документов возле миграционного центра. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие пишут заявление в СК, рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Около миграционного центра журналисты увидели, как мужчина раздает сим-карты мигрантам — без оформления и предъявления паспорта. Диалог сначала строился дружелюбно, пока в него не вмешался „старший“, который напал на съемочную группу, испортил оборудование и ударил девушку-журналиста», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Возле учреждения журналисты вели расследование по нелегальной постановке мигрантов на учет. В настоящее время пострадавшие пишут заявление в СК. «Корреспонденты выражают надежду, что ситуацию возьмет на контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин», — отметил общественник. Ранее сотрудники ФСБ задержали начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина. Ему вменяют статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Статусный силовик заключен под стражу на два месяца — по 20 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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