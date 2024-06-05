В Ростове судят бойца СВО, расстрелявшего своих сослуживцев за упреки в трусости

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Бойца СВО, расстрелявшего двух своих сослуживцев в Херсонской области, судят в Ростове-на-Дону Фото:
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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении рядового-контрактника, участника СВО Александра Ткаченко. Его обвиняют в самовольном оставлении военной части, а также в покушении на жизнь двух сослуживцев, один из которых погиб. Кроме того, обвиняемый был замечен в употреблении и хранении наркотиков.

«Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело рядового Александра Ткаченко. Его обвиняют в покушении на жизнь двух своих сослуживцев, самовольном оставлении места службы, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ», — передает «Газета.ру», ссылаясь на материалы дела.

Ткаченко приступил к военной службе в начале 2023 года. Изначально он проходил службу в военной части Волгограда, где также лечился в госпитале. Солдата характеризовали отрицательно. Уже тогда он самовольно покидал военную часть. В августе 2023 года Ткаченко пытался приобрести наркотики. Тогда его задержала полиция. Солдат был отправлен в военную комендатуру Воронежа, а оттуда в местную воинскую часть. Спустя время он вновь сбежал, тогда же часть, к которой он был причислен, отправили в Херсонскую область.

Ткаченко спустя время прибыл туда самостоятельно. Его сослуживцы начали обвинять рядового в трусости. Тогда Ткаченко решил отомстить. Он взял автомат и начал стрелять в своих обидчиков. Один из них скончался на месте, второй выжил. Ткаченко был задержан на месте.

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении рядового-контрактника, участника СВО Александра Ткаченко. Его обвиняют в самовольном оставлении военной части, а также в покушении на жизнь двух сослуживцев, один из которых погиб. Кроме того, обвиняемый был замечен в употреблении и хранении наркотиков. «Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело рядового Александра Ткаченко. Его обвиняют в покушении на жизнь двух своих сослуживцев, самовольном оставлении места службы, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ», — передает «Газета.ру», ссылаясь на материалы дела. Ткаченко приступил к военной службе в начале 2023 года. Изначально он проходил службу в военной части Волгограда, где также лечился в госпитале. Солдата характеризовали отрицательно. Уже тогда он самовольно покидал военную часть. В августе 2023 года Ткаченко пытался приобрести наркотики. Тогда его задержала полиция. Солдат был отправлен в военную комендатуру Воронежа, а оттуда в местную воинскую часть. Спустя время он вновь сбежал, тогда же часть, к которой он был причислен, отправили в Херсонскую область. Ткаченко спустя время прибыл туда самостоятельно. Его сослуживцы начали обвинять рядового в трусости. Тогда Ткаченко решил отомстить. Он взял автомат и начал стрелять в своих обидчиков. Один из них скончался на месте, второй выжил. Ткаченко был задержан на месте.
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