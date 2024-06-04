Юрий Машинский обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
Житель Тюмени, 3 июня закидавший коктейлями Молотова храм Дмитрия Донского, арестован на два месяца. В СИЗО он пробудет до 3 августа. Что известно об обвиняемом в вандализме — в материале URA.RU.
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для тюменца были озвучены подробности о его жизни и личности. Вот некоторые из них:
- Мужчину зовут Юрий Машинский, ему 43 года, он коренной тюменец;
- Женат, имеет среднее образования, детей у него нет;
- В 1998 году он был судим за кражу и получил условный срок;
- Обвиняемый работает ювелирным мастером, он неофициально трудится в одной их мастерских Тюмени;
- Тюменец является единственным кормильцем в семье;
- Проживает мужчина в пяти километрах от храма, который он поджег 3 июня;
- На место преступления Машинский приехал на велосипеде, на нем же скрылся;
- Задержали обвиняемого днем 4 июня, спустя 18 часов после преступления;
- Свою вину мужчина признал как во время допроса после задержания, так и на суде;
- В момент преступления Машинский был нетрезв, в тот вечер он пил вино;
- По словам следователя, преступление мужчина совершил на почве религиозной ненависти;
- Машинский обвиняется по двум статьям — «Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»;
- В СИЗО тюменец проведет два месяца, его отправили под арест до 3 августа;
- В зале суда произошедшее преступление обвиняемый назвал глупой ошибкой и раскаялся в содеянном.
Как ранее писало URA.RU, момент атаки на храм был запечатлен на видео. Его снял свидетель преступления.
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