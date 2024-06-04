04 июня 2024

Что известно о тюменском поджигателе храма. Подробности

Мужчина, поджегший храм в Тюмени, работает ювелиром и уже был судим
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Машинский обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
Юрий Машинский обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Фото:

Житель Тюмени, 3 июня закидавший коктейлями Молотова храм Дмитрия Донского, арестован на два месяца. В СИЗО он пробудет до 3 августа. Что известно об обвиняемом в вандализме — в материале URA.RU.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для тюменца были озвучены подробности о его жизни и личности. Вот некоторые из них:

  • Мужчину зовут Юрий Машинский, ему 43 года, он коренной тюменец;
  • Женат, имеет среднее образования, детей у него нет;
  • В 1998 году он был судим за кражу и получил условный срок;
  • Обвиняемый работает ювелирным мастером, он неофициально трудится в одной их мастерских Тюмени;
  • Тюменец является единственным кормильцем в семье;
  • Проживает мужчина в пяти километрах от храма, который он поджег 3 июня;
  • На место преступления Машинский приехал на велосипеде, на нем же скрылся;
  • Задержали обвиняемого днем 4 июня, спустя 18 часов после преступления;
  • Свою вину мужчина признал как во время допроса после задержания, так и на суде;
  • В момент преступления Машинский был нетрезв, в тот вечер он пил вино;
  • По словам следователя, преступление мужчина совершил на почве религиозной ненависти;
  • Машинский обвиняется по двум статьям — «Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»;
  • В СИЗО тюменец проведет два месяца, его отправили под арест до 3 августа;
  • В зале суда произошедшее преступление обвиняемый назвал глупой ошибкой и раскаялся в содеянном.

Как ранее писало URA.RU, момент атаки на храм был запечатлен на видео. Его снял свидетель преступления.

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Житель Тюмени, 3 июня закидавший коктейлями Молотова храм Дмитрия Донского, арестован на два месяца. В СИЗО он пробудет до 3 августа. Что известно об обвиняемом в вандализме — в материале URA.RU. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для тюменца были озвучены подробности о его жизни и личности. Вот некоторые из них: Как ранее писало URA.RU, момент атаки на храм был запечатлен на видео. Его снял свидетель преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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