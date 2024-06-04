Ямальский ЭкоЧум показали на международном форуме в Москве

Площадка привлекла внимание множества гостей форума Фото: пресс-служба «Ямал Экологии»

Ямальский ЭкоЧум представили на XV Международном форуме «Экология» в Москве. Жилище народов севера разместили на стенде регоператора ТКО «Ямал Экология», на котором гостей знакомили с развитием экопросвещения в округе, угощали морошковым чаем и десертом из северных ягод. Как рассказали URA.RU в пресс-службе регоператора, площадка стала объектом притяжения множества гостей форума, включая представителей Минприроды, Российского экологического оператора и депутатов Госдумы.

«ЭкоЧум — уникальный формат выездной экоплощадки, поэтому именно он занял центральное место на стенде. Этим проектом мы показали, что стены не главное, главное — содержание. Мы будем рады, если коллеги вдохновятся нашим примером, и после международного форума по всей стране появятся экоюрты, экоиглу и экосакли», — пояснил генеральный директор «Ямал Экологии» Игорь Стратий.

Парламентарию Николаю Валуеву на стенде предложили «попробовать Ямал на вкус» и рассказали о просветительском проекте «ЯмалЭкоДом». Депутат подписал открытку с пожеланием жителям региона: «Дорогие ямальцы-экологи. Процветания и экодобра вам и окружающей среде». Ее вручат победителю одной из акций регоператора.

Отметим, помимо ЭкоЧума на Ямале работают три стационарных экодома, которые совмещают в одном пространстве пункт приема вторсырья, мастерскую по переработке пластика и зону для досуга и обучения. Проект регоператора по их созданию входит в ТОП-20 лучших экопросветительских практик и десятку лучших экопространств. В прошлом году о ЯмалЭкоДоме рассказали на полях форума. В этом году делегация регоператора приняла участие в сессии «Популяризация экопросвещения», организованной правительством Москвы.

Международный форум «Экология» посетили более 1,2 тысячи участников из 50 регионов России и 15 зарубежных стран. На мероприятии представители всех уровней власти, общественных и коммерческих организаций, научного сообщества, а также независимые эксперты и экоактивисты обсудили актуальные вопросы в сфере охраны окружающей среды.

На площадке регоператора гостей знакомили с развитием экопросвещения на Ямале Фото: пресс-служба «Ямал Экологии»

ЭкоЧум посетил парламентарий Николай Валуев Фото: пресс-служба «Ямал Экологии»

Открытку с подписью депутата получат победители одной из акций регоператора Фото: пресс-служба «Ямал Экологии»